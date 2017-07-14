Затримали помічника нардепа з Прикарпаття: відомі причини

У п’ятницю, 14 липня, зранку працівники Національного антикорупційного бюро України затримали директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка, а також трьох високопосадових військовослужбовців, яких підозрюють у розтраті бюджетних коштів на суму майже 30 мільйонів гривень.

Про це у п’ятницю повідомили у прес-службі НАБУ, зазначивши, що розслідування корупційної схеми розпочали ще у листопаді 2016 року.

“В ході досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що службові особи ЦБТУ (Центрального бронетанкового управління) ЗСУ Озброєння Збройних Сил України у змові зі службовими особами ДП “Львівський бронетанковий завод”, засновником ТОВ та за участі фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, чим у 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 мільйонів гривень“, – йдеться у заяві прес-служби.

Замість нових двигунів для танків Т-72 закуплялись двигуни, які раніше використовувалися. В окремих випадках застарілі двигуни були в неробочому стані.

“До того ж ці старі, а інколи й неробочі, двигуни раніше вже були продані – у 2008-2009 роках їх реалізовували підприємствам на внутрішньому ринку, як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів припинився ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо”, – додали в Бюро.

Наразі правоохоронці затримали п’ятьох осіб: начальника ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (генерал-майора), начальника відділу ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (полковника), директора та заступника директора ДП “Львівський бронетанковий завод” Романа Тимківа та Олега Ткаченка, а також засновника ТОВ, задіяного у схемі.

Як відомо, Роман Тимків є відомим забудівельником в м.Івано-Франківську та співвласником Калуського пивзаводу. Наразі Тимків Роман є помічником-консультантом на громадських засадах депутата Верховної Ради України Юрія Солов’я.

Був помiчником у депутатiв:

Чернега Роман Тарасович; Партія “УДАР” Віталія Кличка, 7 скликання. Наразі є помічником на громадських засадах народного депутата Юрія Солов’я.

Народився Роман Тимків 30 сiчня 1973 року у місті Івано-Франківську. Навчався у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на факультеті автоматизації та електрифікації. Одружений. Виховує доньку. Є засновником і екс-директор будівельної компанії “Екстім” (1997 рік).

Нагадаємо, у 2015 році співробітники управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області заблокували злочинну діяльність міжнародної організованої групи наркоділків. Зловмисники створили дві потужні лабораторії в Івано-Франківській та Черкаській областях для продажу наркотиків як в Україні, так і в країнах ЄС. Вони вирощували марихуану методом гідропоніки, намагаючись селекціонувати більш потужні сорти.

Організатором нарколабораторії є помічник-консультант народного депутата від БПП Юрія Солов’я – Радиш Григорій Григорович.

Сам народний обранець підтвердив, що Радиш його консультат та запевнив, що щойно дізнавшись про наркобізнес помічника одразу його звільнив, повідомляє Фіртка.