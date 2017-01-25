До Зарваниці привезуть оригінал Нерукотворного образа Ісуса Христа

До Марійського духовного центру, що у Зарваниці (Тернопільська область), 12 лютого з особистої захристії Папи Римського з Ватикану привезуть унікальну реліквію часів земного життя Спасителя – оригінал Нерукотворного образа Ісуса Христа.
Нерукотворний образ Ісуса Христа науковці розглядають як одне із найдавніших зображень лику Христа, які дійшли до наших днів, пише Галицький кореспондент з посиланням на Тернопільсько-Зборівську єпархію.
Святиню виставлять для привселюдного почитання у Марійському центрі.
16 лютого її перенесуть до собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, де ікона перебуватиме до 22 лютого.
Храми для молитви будуть відчинені цілодобово.
Сьогодні цей Нерукотворний образ Господній як неоціненний скарб християнської традиції зберігається у Папській Захристії Секстинської Капелли. Щороку він виставляється для почитання після Вечірні у 5-ту неділю Великого посту в базиліці Святого апостола Петра, на балконі над монументальною статуєю святої Вероніки, яка тримає в руках хустину, на якій відбите Христове обличчя.
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Історія Нерукотворного образу оповита багатьма переказами. Відомо кілька версій походження цієї святині, з яких найпоширеніші дві. Одна з них говорить про праведну жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги. Інша вказує на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.
На початку 2015 року за благословлення Святішого отця Франциска свята реліквія вперше з’явилася в Україні. Сотні тисяч вірян з усієї України мали унікальну можливість приступити до образу Нерукотворного Спаса у Соборі Святого Юра у Львові.
Появу святині в Україні трактують як символічний акт підтримки Святим Престолом України у складний для неї час і важливим знаком надії.
“Історія Нерукотворного образу оповита багатьма переказами. Відомо кілька версій походження цієї святині, з яких найпоширеніші дві. Одна з них говорить про праведну жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги. Інша вказує на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.”- цікаво чи це писав християнин чи хто? Перші добре знають що “Нерукотворний Спас” і “Хустина Вероніки” це дві різні реліквії, які залишив нам Ісус!