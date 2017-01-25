До Зарваниці привезуть оригінал Нерукотворного образа Ісуса Христа

До Марійського духовного центру, що у Зарваниці (Тернопільська область), 12 лютого з особистої захристії Папи Римського з Ватикану привезуть унікальну реліквію часів земного життя Спасителя – оригінал Нерукотворного образа Ісуса Христа.

Нерукотворний образ Ісуса Христа науковці розглядають як одне із найдавніших зображень лику Христа, які дійшли до наших днів, пише Галицький кореспондент з посиланням на Тернопільсько-Зборівську єпархію.

Святиню виставлять для привселюдного почитання у Марійському центрі.

16 лютого її перенесуть до собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, де ікона перебуватиме до 22 лютого.

Храми для молитви будуть відчинені цілодобово.