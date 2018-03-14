Замість смартфонів – спорт. Популярний телеведучий Педан презентував на Прикарпатті новий проект

Сьогодні, 14 березня, в Івано-Франківську презентували проект JuniorZ, його ініціатор відомий український шоумен та телеведучий Олександр Педан.

Телеведучий переконаний, що рух здатен кардинально змінити уявлення і підхід до звичних, часто непродуктивних уроків фізкультури, адже сучасні діти надають перевагу смартфонам, а не спорту.

Тож мета проекту – зацікавити школярів фізкультурою, відкривши для них нові види спорту, пише Фіртка із посиланням на прес-службу міського голови.

Відтак в межах співпраці міський голова Руслан Марцінків та Олександр Педан підписали меморандум, який передбачає, що місто закупить потрібний спортивний інвентар та впровадить шкільні ліги.

“Також ми оголошуємо премію “Кращому вчителю фізкультури”. Переможець отримає 20 тисяч гривень. Умови конкурсу ще узгоджуємо, їх оголосимо згодом. Основна вимога – інтеграція у навчання нових видів спорту. Отож, проект пропонує для франківських шкіл 5 видів спорту: флорбол, фризбі, чарлідинг, петанк та бадмінтон. Це те, чим можна займатися в будь-якому спортзалі будь-якої школи. Для вчителів провели навчальні заняття та видали сертифікати”, – йдеться у повідомленні.