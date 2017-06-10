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За 5 днів в українській соціальній мережі Ukrainians зареєструвалось 100 тис. користувачів

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Через п’ять днів після відкриття реєстрації аудиторія української соціальної мережі Ukrainians досягла 100 тис. користувачів.

Про це її розробники повідомили на Facebook, пише Gazeta.ua.

Don Yapon

22 червня Ukrainians планує впровадити можливість пошуку і додавання друзів. 30 червня має з’явитися можливість публікації та поширення контенту. Зараз у соцмережі можна тільки зареєструватися і змінити фотографію профілю.

Нагадаємо, від 3 червня реєстрація в українській соціальній мережі Ukrainians відкрита за посиланням www.ukrainians.co.

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