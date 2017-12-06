З Яремче до Перемишля курсуватиме потяг

З 10 грудня 2017 року починає діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу.
Новий графік руху забезпечує сполучення з усією Україною та найбільше покриття з країнами ЄС.
Про це заявив на прес-конференції в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов. За його словами, новий графік передбачає курсування в межах України 190 пар поїздів (110 із них – курсуватимуть цілий рік, 80 – це додаткові та літні поїзди), пише Курс.
Водночас з’являться 11 нових поїздів:
- № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка (“нічний експрес”, курсуватиме через день),
- № 12/11 Львів – Одеса (“нічний експрес”, курсуватиме через день),
- № 26/36 – 35/25 Одеса – Яремче, Перемишль (щоденний двогрупний поїзд з групою вагонів поїзда міжнародного сполучення № 36/35 Одеса – Перемишль з об’єднанням/роз’єднанням груп вагонів на станції Львів),
- № 46/45 Ужгород – Лисичанськ (щоденний),
- № 38/738 Київ – Запоріжжя (“нічний експрес” Запоріжжя – Київ “Інтерсіті”, щоденно),
- № 128/127 Ковель – Харків (курсуватиме через день),
- № 146/145 Львів – Чоп (щоденний, у його складі курсує безпересадковий вагон у новому міжнародному сполученні Київ – Відень),
- № 329/330 Суми – Шостка (курсуватиме чотири рази на тиждень),
- № 747/748 Київ – Тернопіль (електропоїзд “Шкода”, щоденний),
- № 753/754 Ковель – Холм (щоденна друга пара з поїздом № 751/752 Здолбунів – Холм),
- № 782/781 Київ – Черкаси (щоденний “регіональний експрес”).
Водночас, на прохання громадян, змінять маршрути таких потягів:
- № 15/16 Харків – Чернівці в новому графіку змінено на Харків – Рахів;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ у зимовий період буде подовжено до Чернігова;
- № 136/135 Чернівці – Одеса буде подовжено до Білгород-Дністровського;
- № 329/330 Суми – Новгород-Сіверський змінено на Суми – Шостка.