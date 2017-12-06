З Яремче до Перемишля курсуватиме потяг

З 10 грудня 2017 року починає діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу.

Новий графік руху забезпечує сполучення з усією Україною та найбільше покриття з країнами ЄС.