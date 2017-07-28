З 1 серпня послуги “Нової пошти” подорожчають

Компанія “Нова пошта” розіслала своїм корпоративним клієнтам лист, в якому повідомляє про нові тарифи на послуги доставки по Україні, котрі вступають в чинність з 1 серпня 2017 року.

Компанія переглянула тарифи на всі види відправлень категорії “Документи” і “Посилки” у всіх вагових діапазонах, крім “до 15 кг” і “до 20 кг”, інформує ГК.

В середньому послуги доставки подорожчають на 5 грн. Наприклад, якщо раніше доставка відправлення до 0,5 кг по місту коштувала 20 грн, а по Україні 30 грн, то з 1 серпня вона становитиме 25 грн і 35 грн відповідно.