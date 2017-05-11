Юний цимбаліст з Франківщини пройшов до фіналу шоу “Україна має талант. Діти-2”. ВІДЕО

14-річний Влад Ониськів з Ворохти у півфіналі шоу “Україна має талант Діти-2” вразив суддів та глядачів грою на цимбалах.

Влад Ониськів зміг репетирувати на власних цимбалах, які отримав у подарунок від наших суддів під час відбору півфіналістів. У прямому ефірі фантастична музика Влада зачарувала всіх. На кілька хвилин і судді, і глядачі перенеслися до паралельного Всесвіту, інформує КУРС з посиланням на СТБ.

За підсумками глядацького голосування у фінал пройшла Вероніка Морська. Друге та третє місця зайняли Єгор Гармаш і Влад Ониськів. Суддям довелося вибирати між двома дивовижними хлопцями. Після вердикту журі фіналістом став Влад Ониськів.

До слова, хлопець є учнем музиканта Петра Сказківа, який у 2015 році теж став фіналістом “Україна має талант”.