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Йорданське льодове містечко у Нижньому Вербіжі створюють десятий рік поспіль. ФОТОРЕПОРТАЖ

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На Водохреща мешканці Нижнього Вербіжа масово сходяться до річки Лючки. Тут традиційно на Йордана упродовж десяти років вражає своєю красою льодове містечко.

Щось подібне ніде більше в районі не побачиш, хіба лише в селі Спас, пише “Дзеркало Коломиї”.

Don Yapon

DSC_0598DSC_0683Ініціатори та “головні інженери” сяючого містечка – Богдан Лановий і Роман Сербенюк.

DSC_0590Благо, погода посприяла місцевому різьбяреві Тарасові Ткачуку.

При допомозі півсотні дужих рук, великих кліщів та бензопили на березі річки за п’ять днів з брил 30-сантиметрової товщини постали малі архітектурні форми: вівтар, печера, де народився Спаситель, дзвіниця, чаша для омовіння з підсвічниками, райські ворота.

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DSC_0605Архітектори у честь такого великого свята вийшли за межі церковного канону і спорудили з льоду Крісло Щастя. Хто на нього сяде, для того увесь рік буде вдалим. А для дітвори виліпили гірку-ковзанку.

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DSC_0633А що за Водохреща без купання у крижаній воді! По східцях застелено гаптований килим з високого берега аж до самої річки. У вигляді хреста вирубано ополонку.

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DSC_0646Збоку витесано з льоду скульптурну групу – Іван Хреститель охрещує Ісуса. Чи можлива краща опіка для відчайдухів, котрі пірнали з головою в ополонку.

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DSC_0643Андрій МАЛАЩУК

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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