Йорданське льодове містечко у Нижньому Вербіжі створюють десятий рік поспіль. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Водохреща мешканці Нижнього Вербіжа масово сходяться до річки Лючки. Тут традиційно на Йордана упродовж десяти років вражає своєю красою льодове містечко.
Щось подібне ніде більше в районі не побачиш, хіба лише в селі Спас, пише “Дзеркало Коломиї”.
Ініціатори та “головні інженери” сяючого містечка – Богдан Лановий і Роман Сербенюк.
Благо, погода посприяла місцевому різьбяреві Тарасові Ткачуку.
При допомозі півсотні дужих рук, великих кліщів та бензопили на березі річки за п’ять днів з брил 30-сантиметрової товщини постали малі архітектурні форми: вівтар, печера, де народився Спаситель, дзвіниця, чаша для омовіння з підсвічниками, райські ворота.
Архітектори у честь такого великого свята вийшли за межі церковного канону і спорудили з льоду Крісло Щастя. Хто на нього сяде, для того увесь рік буде вдалим. А для дітвори виліпили гірку-ковзанку.
А що за Водохреща без купання у крижаній воді! По східцях застелено гаптований килим з високого берега аж до самої річки. У вигляді хреста вирубано ополонку.
Збоку витесано з льоду скульптурну групу – Іван Хреститель охрещує Ісуса. Чи можлива краща опіка для відчайдухів, котрі пірнали з головою в ополонку.
Андрій МАЛАЩУК
Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК
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