Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, протягом усього дня погода у Коломиї буде похмурою. Без опадів.



Температура повітря зранку – 1° морозу, вдень – до +7°, ввечері – 1° тепла.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:40, а зайде о 16:33.

Вітер східний 1 – 3 м/с.