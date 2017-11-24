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Якою сьогодні буде погода в Коломиї

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Фото ілюстративне

За інформацією Sinoptik, протягом усього дня погода у Коломиї буде похмурою. Без опадів.

Температура повітря зранку – 1° морозу, вдень – до +7°, ввечері  – 1° тепла.

Don Yapon

Сонце в Коломиї зійшло о 7:40, а зайде о 16:33.

Вітер східний 1 – 3 м/с.

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