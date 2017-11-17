Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, весь день у Коломиї буде хмарним. Ввечері очікується дрібний дощ.



Температура повітря зранку 0°, вдень – до +6°, ввечері – 5° тепла.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:30, а зайде о 16:39.

Вітер південно-східний до 2,7 м/с.