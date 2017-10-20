Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, сьогодні у Коломиї увесь день утримається ясна погода. Без опадів. Туман.

Температура повітря зранку +6, вдень – до +20°, ввечері – 12° тепла.

Вітер східний до 1,5 м/сек.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:46, а зайде о 18:22.