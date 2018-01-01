Які зміни чекають українців у 2018-ому

Із 2018 року в Україні набуває чинності низка законів, указів і постанов.

В Україні зросте середня зарплата, але також виростуть платіжки за електрику і телефонію. Українці почнуть звикати сортувати сміття та безкоштовно ходити до лікаря. Що зміниться в Україні з 1 січня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна сфера

З 1 січня зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Передбачено підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 січня 2018 року на 16,3% – до 3,723 тис. грн на місяць.

Прожитковий мінімум встановлено на рівні 1700 грн з 1 січня 2018 року, 1777 грн – з 1 липня, 1853 грн – з 1 грудня.

Зарплата вчителів виросте на 25%. Це закладено у зведений бюджет освіти в 2018 році.

Порошенко схвалив встановлення пенсії овдовілому подружжю чорнобильців, незалежно від зв’язку смерті з катастрофою.

Кабмін встановив оплату адвокатам, що надають юридичну допомогу, в 5% прожиткового мінімуму на годину з 1 січня.

З 1 січня вступають в силу деякі норми пенсійної реформи про вихід на пенсію. З 1 січня 2018 року для тих, хто досяг 65-річного віку і 30-35-річного стажу мінімальний розмір пенсії становитиме 40% від мінімальної зарплати, встановленої в законі про держбюджет.

Зросте ціна на електроенергію. Вже від 1 січня вона подорожчає на 9,5%, а до кінця року – ще на 6%. Прогнозується зростання тарифів.

Кабмін затвердив впровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго “живими” грошима.

З 1 січня 2018 року запрацює реєстр власників субсидій. Також з 1 січня розпочнеться монетизація субсидій.

АРМІЯ

Військовослужбовцям нараховуватимуть зарплати за новими механізмами – грошові виплати збільшаться у 4,5 рази.

Військові пенсії підвищать у середньому на 1,5 тис. грн.

Що у лікарнях та аптеках?

З 1 січня 2018 року кожен пацієнт зможе отримувати первинну допомогу безкоштовно в обраного ним сімейного лікаря.

З 1 січня 2018 року заклади охорони здоров’я зобов’язані звітувати за зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб.

З 1 січня 2018 року вводиться норма про 100-відсоткову закупівлю ліків із Нацпереліку.

У 2018 року кількість безкоштовних препаратів збільшиться щонайменше на 10 торгових назв і дві діючі речовини для лікування серцево-судинних захворювань, а також діабету 2 типу.

Що у магазинах?

Подорожчают сигарети. Зараз пачка сигарет кoштує в середньoму 23-24 гривні. З наступнoгo рoку oчікується підвищення вартoсті в середньoму на 6 гривень – дo 30.

Зникне молоко другого ґатунку. З 1 січня 2018 набудуть чинності зміни до ДСТУ. З наступного року переробні підприємства більше не зможуть купувати продукт у селян – тільки в спеціалізованих фермерських господарствах.

Подорожчає горілка. Майже 80% вітчизняної горілки може подорожчати приблизно на 1 грн за пляшку 0,5 літра у зв’язку зі зростанням на 91 коп. собівартості її виробництва.

Транспорт і дороги

Автомобілі подешевшають. У 2018 році знизяться ставки ввізного мита для нових легкових автомобілів походженням із країн Євросоюзу.

Електрокари подешевшають. З 1 січня електрокари можна буде придбати без ПДВ, акцизу та ввізного мита. Охочим придбати автівку на електротязі, тепер не потрібно буде сплачувати ПДВ (20% вартості) та акциз (109 євро). Ввізне мито на електромобілі депутати “обнулили” ще в 2015 році.

Подешевшає електротаксі. Податок на додану вартість скасують на операції з постачання послуг з перевезення пасажирів на таксі, оснащеному виключно електричним двигуном.

З 1 січня дороги місцевого значення перейдуть в управління місцевій владі.

З 1 січня 2018 року в Україні розпочне роботу Дорожній фонд.

Економіка

Зростуть тарифи на електроенергію для непобутових споживачів у межах 10-15%.

у межах 10-15%. Запрацює перший вітчизняний криптовалютний гаманець з функціями банкінгу PrivatCoins.

Україна знизить портові збори в межах 20%.

Значно посиляться вимоги до режиму спрощеного оподаткування.

5% доходів з ренти за користування надрами для видобування нафти, газу і конденсату з держбюджету підуть на бюджети місцевих рівнів.

Набирає чинності закон, який сприятиме підвищенню якості фінансової звітності в Україні.

Доступ до митних декларацій в Україні має стати відкритим.

Буде скасовано обов’язкову сертифікацію цементу.

Реальна зарплата нардепів з 1 січня буде під 40 тисяч гривень.

Зростання вартості будівництва житла в 2018 році складе 27%.

Кордон

З 1 січня 2018 року на українському кордоні запрацює система біометричного контролю для іноземців і для осіб без громадянства. Якщо особа вперше в’їжджає в Україну, то вона повинна залишити відбитки 5 пальців.

Із 1 січня 2018 року змінено процедуру виїзду автомашин з України до країн-членів ЄС. Власники зобов’язані будуть мати відповідний талон проходження технічного огляду транспортного засобу.

Японія з 1 січня спрощує візовий режим для українців.

Зв’язок

З 1 січня 2018 року відбудеться підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію в середньому на 8,3%.

З 1 січня 2018 року Укрпошта підвищить тарифи на пересилання поштових відправлень в середньому на 16%. Відправлення посилки вагою до 1 кг обійдеться у 12 гривень, а важчих – у 14 гривень. Міжнародні відправлення подорожчають на третину.