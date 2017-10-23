Як змінювались ціни на продукти протягом року. ІНФОГРАФІКА

Ціни на споживчі товари в Україні продовжують зростати. Так, за даними Державної служби статистики України, за 12 місяців (вересень 2017 до вересня 2016 року) ціни на споживчі товари зросли на 16,4%, зокрема, на продукти харчування та безалкогольні напої – на 18,8%.

Журналісти вирішили проаналізувати, як змінювались ціни на основні продукти харчування протягом останнього року, базуючись на цифрах тієї ж Держслужби статистики, йдеться на сайті “24“.

Зокрема, пшеничний та житній хліб подорожчали більш ніж на 2 гривні (приблизно на 20%), а борошно – на 14,5%, з 8,46 до 9,69 гривні за кілограм. А от ціни на макаронні вироби зросли не так сильно – з 9,31 до 9,84 гривні (або 5,7%).

Один з небагатьох продуктів, ціна на який впала – це гречка. Якщо рік тому кілограм цього “електорального” продукту коштував в середньому в Україні 26,88 гривні, а в квітні – 29,05 гривні, то зараз ціна на неї впала до 22,17 грн.

Дещо схожа ситуація і з цукром – якщо в квітні він коштував 16,48 гривні/кілограм, то зараз – 15 гривень. Ціни на соняшникову олію після зростання взимку також знизились, а от рис стабільно дорожчає – якщо у жовтні 2016 року кілограм рису коштував 16,2 гривні, то у квітні 2017 – 17,25, а зараз – понад 19,5 гривні.

А от ціни на продукцію тваринництва невпинно зростають. Кілограм яловичини подорожчав на 32,5% (до 111,07 гривні), свинини – на 44,3% (102,73 грн). Подорожчала і “молочка” – на 33,4% молоко, на 35,3% – сметана, на 35,1% – масло, а сир м’який – на 32,6%.

Ціни на овочі традиційно зазнали впливу сезонного фактору, однак у жовтні 2017 року і картопля, і капуста, і морква, і цибуля коштували дорожче, аніж рік тому – в середньому на 1-1,5 гривні за 1 кілограм (лише морква подорожчала на 3 гривні/кілограм).