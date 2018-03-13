Як отримати субсидію: нові правила

З цього року до правил отримання субсидій внесено зміни.

Тепер оформити субсидію можуть і ті, хто має дві квартири, дві машини, здає квартиру в оренду, не працює, але не стоїть на обліку в центрі зайнятості, пише finance.ua.

А також ті, хто оплатив лікування або навчання в розмірі понад 10 прожиткових мінімумів (17 770 грн).

Але, з іншого боку, в свій сукупний дохід при оформленні субсидії потрібно буде включити такі дані, як вартість санаторної путівки, яку вам видали безкоштовно, вартість протеза, а також суму виплат страховок за заподіяння шкоди здоров’ю.

Зазначимо, що субсидія призначається двічі на рік: на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня і на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня.

Нагадаємо, сьогодні у Коломиї відбудуться громадські слухання щодо переліку платних послуг та цін.