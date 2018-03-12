Завтра у Коломиї відбудуться громадські слухання щодо переліку платних послуг та цін

Завтра, 13 березня, відбудуться громадські слухання “Про перелік платних послуг та цін”.

Зустріч відбудеться о 16:00 год. в залі засідань міської ради.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

“В залі засідань міської ради відбудуться громадські слухання з питання “Про перелік платних послуг та цін на них, що виконуються архівним відділом міської ради”.

Запрошуємо заступників міського голови, начальників відділів і управлінь міської ради, депутатів та членів виконавчого комітету міської ради, мешканців міста, керівників підприємств та установ міста, представників громадських організацій, приватних підприємців та ЗМІ”, – йдеться у повідомленні.