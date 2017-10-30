Як обрати сімейного лікаря

Відтепер меддопомога не прив’язана до місця прописки чи проживання.

Кожен може вибрати терапевта, педіатра або сімейного лікаря у будь-якому медзакладі, пише УП.Життя.

Гроші за обслуговування заплатить держава.

Наразі процес вибору лікаря і укладення договорів – у пілотному режимі.

Дату початку всеукраїнської кампанії визначать після того, як закон №6327 підпише президент.

Щоб ми були до цього готовими, МОЗ розповідає 5 кроків, які допоможуть обрати сімейного лікаря.

ВИБЕРІТЬ ЛІКАРЯ

Найпростіший варіант: ви знаєте хорошого лікаря, обслуговувались у нього і задоволені його роботою.

Якщо такого лікаря ви ще не знайшли, поцікавтеся у родичів, сусідів, друзів, колег – можливо, у них був позитивний досвід у амбулаторії сімейної медицини або поліклініці, яка підходить вам географічно.

Ви також можете звернутись у місцевий відділ охорони здоров’я.

Там вам розкажуть, які лікарі працюють у вашому населеному пункті чи районі.

Або просто зверніться у будь-який медзаклад і познайомтеся з лікарями.

Інформацію про них можна отримати у місцевому відділі охорони здоров’я або безпосередньо в реєстратурі.

Деякі медзаклади вже мають свої власні сайти з такою інформацією.

Пам’ятайте, що зараз ви не мусите звертатись до лікаря “суворо за пропискою”. Ви можете обрати лікаря, який працює біля вашого дому, роботи тощо.

ПІДПИШІТЬ УГОДУ З ОБРАНИМ ЛІКАРЕМ

Заклади первинної меддопомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з лікарями, яких самі собі обрали.

Декларацію підписують безстроково, але якщо ви захочете змінити лікаря, можете зробити це будь-коли.

Документи для підписання угоди з лікарем: ваш паспорт та ідентифікаційний номер.

Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який обслуговуватиме дитину), знадобиться свідоцтво про народження малюка та документи (паспорт та код) обох батьків або опікунів.

Лікар внесе дані в систему, роздрукує декларацію, ви її підпишете у 2 примірниках. Один залишається у вас.

З цього моменту ви можете звертатись до медика у будь-який час.

УВАЖНО ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ ПЕРЕД ПІДПИСАННЯМ

Декларація з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попросить назвати код, який надійде вам СМС-повідомленням.

Якщо у вас немає мобільного, лікар сфотографує чи відсканує ваші документи, щоб долучити їх до декларації. Тільки після цього декларація з’явиться у системі.

На випадок відпустки або хвороби у вашого лікаря має бути заміна — інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної меддопомоги.

Якщо вам знадобиться допомога, а ви знаходитесь в іншому місті, звертайтесь до найближчого закладу первинної меддопомоги.

Один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів. Тому якщо ви впевнені, що знайшли хорошого лікаря, не гайте часу, адже у нього може просто не залишитись місць для нових пацієнтів.

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ЛІКАРЯ ПРИ ПЕРШІЙ НЕОБХІДНОСТІ

Ви зможете звертатися до лікаря, з якими ви підписали договір, з будь-якими питаннями, пов’язаними зі здоров’ям.

Світовий досвід показує, що більшість проблем із здоров’ям можна вирішити на первинній ланці, особливо у разі вчасного звернення.

Крім обстеження і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності скеровуватимуть до вузькопрофільних спеціалістів, виписуватимуть рецепти на ліки та видаватимуть будь-які меддовідки. До басейну, наприклад.

Тому краще обирати лікаря, який практикує поруч з вами – це скоротить витрати часу на дорогу.

НЕ ДАВАЙТЕ ХАБАРІВ

Пацієнт уклав договір з сімейним лікарем, який працює у медзакладі.

У 2018 року такий лікар почне отримувати пряму річну оплату за обслуговування кожного пацієнта, який уклав з ним договір.

МОЗ планує, що у 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 грн на одного пацієнта, у 2019 — 450 грн.

Обслуговування 2000 пацієнтів може принести річний дохід від 740 тисяч гривень до 1 мільйона у 2018 році та від 900 тисяч до 1,2 мільйона гривень у 2019.

У цей бюджет входять оренда кабінету, оплата роботи лікаря, медсестри (фельдшера), прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів.

Близько половини коштів — видатки практики, все інше — зарплата працівників (лікаря, медсестер, фельдшерів).

За цими тарифами закладам первинної медичної допомоги буде платити ДЕРЖАВА — саме для того, щоб у медичних працівників були гідні зарплати і щоб ці гроші НЕ платили пацієнти, як це відбувається зараз.

“Подяку” у кишеню лікарю класти не потрібно. За медпослугу заплатять з ваших податків.

Інструкції для лікаря та пацієнта ви можете переглянути на платформі еHealth: Кроки для лікаря, Кроки для пацієнта.

Зразки декларації тут: https://goo.gl/PpXFPz.