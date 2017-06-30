Як не помилитися у виборі супутника життя. Експерти назвали ключові ознаки здорових стосунків

Психологи і експерти з міжнародних відносин назвали ключові ознаки здорових стосунків.

Коли ви перебуваєте на піку стосунків, стає складно сказати, наскільки добре все складається. Зрештою, емоції можуть повністю затьмарити ваше критичне мислення, і божевільна закоханість не гарантує, що ваші стосунки мають довгострокову перспективу, пише НВ.

Якщо ви не знаєте, на якому етапі зараз ваші відносини, можливо, прийшов час зробити крок назад і дізнатися думку експертів. У цій статті психологи й експерти зі стосунків пояснили, що дійсно важливо у визначенні здорових відносин, незалежно від того, як довго ви разом.

1. Ви захоплюєтеся один одним

“Найбільшою ознакою здорових стосунків є взаємна повага”, – пояснює Девон Беркейзер, ліцензований клінічний психолог, який працює з парами. Як визначити, чи існує правильний рівень поваги? По-перше, ви повинні щиро захоплюватися кращими якостями вашого партнера і визнавати, що у нього є потреби і бажання, які не збігаються з вашими. Щоб відносини були здоровими, ці почуття повинні бути взаємними.

2. Ви любите проводити час удвох

Якщо після спільного проведення часу ви відчуваєте стрес, або ви розумієте, що відчуваєте більше негативних емоцій, ніж позитивних – це може бути попередженням про нездорові стосунки. “Важливо щиро любити проводити час один з одним”, – каже Беркейзер. “Звичайно, будуть часи, коли ви будете роздратовані вашим партнером, але в цілому важливо любити спільне проведення часу”.

3. Ви відчуваєте свободу

Тільки тому, що вам подобається бути разом, не означає, що ви повинні бути разом весь час. “Для взаємин дуже важливо, щоб час від часу пари проводили час порізно в приємній обстановці”, – каже психотерапевт Тереза Соломіта. За її словами, також важливо бути щасливим за свого партнера, коли він їде. Це дозволяє стосункам наповнитися новим змістом і розширитися, адже так будується довіра.

4. Конфлікти не лякають вас

Деякі люди думають, що відсутність сварок – ознака здорових відносин, але насправді можна не погодитися. “Конфлікт – це нормально і нічого боятися, якщо у вас є правильні інструменти для його управління”, – пояснює Седіде Сарема, ліцензований психотерапевт. Сварки – дуже природна і важлива частина здорових стосунків, а також прекрасна можливість стати ближче. Правда, розбіжності повинні бути поважними. Важливо переконатися, що ви обидва дотримуєтеся своїх точок зору, а не нападаєте один на одного.

5. Секс – не болюча тема

Очевидно, що інтим – невід’ємна частина будь-яких здорових стосунків, але важливо знати, що немає ніяких критеріїв для визначення “нормальної” частоти сексу, говорить Сарема. Всі пари різні і це нормально, що кожен дивиться на питання регулярності по-своєму. На чому слід зосередитися, за її словами, так це те, наскільки ви задоволені сексуальним життям. Для цього, варто відкрито говорити про секс і свої забаганки.

6. Завдяки партнеру ви змінилися на краще

“Не дивлячись на те, що ви повинні приймати один одного такими, якими ви є, ви також можете і повинні розвиватися і ставати кращими”, – каже Соломіта. Підтримка вашого партнера щодо його особистого розвитку знаходить позитивний відгук у відносинах.

Читайте також: Науковці довели, що друзі, а не родичі, роблять людей щасливішими