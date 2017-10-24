Як навчити дитину припинити обманювати

Ви заходите в кімнату і бачите розбиту вазу. Або порізані і розсипані по кімнаті документи. Чи зі столу зник шматок торта, а в кімнаті була лише ваша дитина.

А коли ви на неї дивитесь, чуєте безневинне: “Це не я!”. Знайомо?

Today`s parent розпитав експертів про те, чому діти різного віку обманюють батьків і що з цим робити, пише УП.Життя.

МАЛЮКИ І ДОШКІЛЬНЯТА

По всій кімнаті – шматочки ваших документів і записів, а чотирирічний син чи донька каже, що це зробила сестра.

Але їй лише два місяці і навряд чи вона змогла б влаштувати таких безлад.

Чому малюки обманюють

Маленькі діти не зовсім обманюють.

“Щоб обманювати, діти мають знати, що те, що вони кажуть – неправда. Вони мають розуміти різницю між правдою і обманом. А такого розуміння у них зазвичай не буває до 4 років”, – каже Деббі Найстром з Центру раннього розвитку у Торонто.

Коли малюк стає дошкільням, його уява розвивається, він починає досліджувати власні думки і може почати складати історії.

“Дошкільнята можуть міксувати казку і реальність. Вони поєднують історії, ліплять докупи те, що побачили по телевізору з реальними подіями”, – каже Найстром.

Старше дошкільня може обманювати, щоб отримати перевагу або щоб захиститись проти небажаних наслідків. Наприклад, що у дитини заберуть іграшку.

Хоча нам ніби не подобається обманювати, але “це все частина природного, нормального зростання і розвитку” додає Деббі.

Що робити

1. Реагуйте спокійним тоном і розглядайте ситуацію як можливість для навчання. Наприклад: “Я впевнений, що все трапилось не зовсім так. Ти думаєш, все було саме так?”.

Якщо обман болючий для вас, можете сказати: “Як би ти почувався, якби хтось сказав таке тобі?”.

2. Сфокусуйтесь на тому, щоб вирішити проблему разом.

Наприклад, дитина розмалювала підлогу. Можете сказати: “Ми малюємо на папері. Ходи і допоможи мамі / татові, і почистимо все разом”.

3. Поясність, чому правда важлива. Наприклад, дитина ховає від вас ножиці чи вмикає фен у розетку.

Ви повинні переконати малюка, що правда допомагає вам його захистити.

4. Впровадьте практику переговорів з дитину у певних речах.

Вона має знати, що її думку враховують щодо того, що малюк їсть, одягає і чим грається. Тоді малюк не вигадуватиме історію, щоб зробити все по-своєму.

ШКОЛЯРІ

З вашої бібліотеки зникла книжка.

Ваш семирічний син каже, що її позичив ваш друг і загубив.

Кілька запитань – і з’ясовується, що такого не було.

Чому школярі обманюють

Діти такого віку можуть передбачати, що трапиться, каже Джуді Арнолл, яка працює над батьківською освітою.

Вони розуміють причину і наслідок: якщо книжка пропала – хтось розізлиться, домашнє завдання не виконане – будуть проблеми.

Що робити

1. Намагайтесь дитину не карати.

Вона боїться покарання і не скаже, що насправді трапилось.

“Якщо ви уникаєте покарання, ви відкриваєтесь для комунікації з дитиною, тому вона може прийти до вас за допомогою”, – каже Арнолл.

2. Поясніть дитині, що брехня руйнує довіру, а вам потрібно довіряти один одному.

“Можливо, треба буде це повторити декілька разів, але коли дитина знає, що ви не почнете біситись, вона навчиться звертатись до вас частіше”, – каже фахівець.

3. Розберіться, чому дитина обманула. Наприклад, вона втратила книжку і збрехала про це, допоможіть їй знайти рішення.

Її здатність розуміти розвивається, використовуйте це.

“Вирішення проблеми – це чудовий інструмент, тому що діти отримують користь від мозкового штурму під час розмови з батьками”, – пояснює Арналл.

4. Коли син чи донька не обманює вас, впевніться, що дитина знає, що ви дуже цінуєте її чесність.

Дайте їй зрозуміти, що вона може вам довіряти і ви допоможете їй впоратись з усіма негараздами без обману.

ПІДЛІТКИ

12-річний син їздить громадським транспортом до школи.

Ви не дуже хвилюєтесь, тому що він з автобуса іде прямо додому.

Але одного дня дитина приходить дуже пізно, з історією про те, як вони займались понаднормово.

Згодом у випадковій розмові з’ясовується, що насправді син прийшов пізно через гуляння з однолітками.

Чому підлітки обманюють

Брехня підлітків часто пов’язане з їхнім соціальним життям – з ким вони були і чим займались.

Частина їхнього життя уже незалежна від батьків.

За словами психолога Джанет Морісон, обман провокує відчуття: “Вперше в житті я можу робити речі, на які я не повинен отримувати дозвіл!”.

Дитина все більше хоче приймати самостійні рішення, а батьки з найкращими намірами хочуть підтримувати контроль над сином чи донькою.

“Якщо дитина розумітиме, що її не покарають за те, що вона зробила щось самостійно, вона не матиме причини брехати“, – додає Морісон.

Що робити

1. Дайте дитині знати, що ви розпізнаєте її обман і не схвалюєте його.

В той же час пам’ятайте, що це помилкова спроба дитини зробити щось самостійно.

Ви можете сказати щось на кшталт:

“Ти можеш вирішити в останню хвилину не приходити додому, щоб робити домашнє завдання. Можеш піти до когось іншого, це нормально. Але залиш повідомлення”.

Це дуже позитивний меседж, пояснює Морісон:

“Він каже, що ви поважаєте свою дитину і її самостійність. Але ви хвилюєтесь за її безпеку”

2. Подобається це батькам чи ні, але підлітковий вік – це час постійних переговорів: коли діти виконають домашнє завдання, до якої години вони повинні повернутися додому, тощо.

Чим більш нетолератними будуть батьки, тим менше буде переговорів, і тим більше – невдоволення і, зрештою, брехні, каже психолог.

3. Навіть якщо син чи донька збрехали про щось серйозне (наприклад, витягли гроші з гаманця на сигарети і приховали це), не відштовхуйте.

Ваш син чи донька – не перша дитина, яка робить щось нерозумне.

Замість брехні сфокусуйтесь на рішеннях вашої дитини, через які вона може постраждати.

І думайте ширше. У випадку з сигаретами вас мають більше хвилювати сигарети, а не те, що син чи донька тихенько взяли на них гроші.

Коли ви слухаєте свою дитину, все можна виправити, підсумовує Арнолл.