Вже за два-три роки більшість українців масово відзначатиме Різдво 25 грудня, – етнолог

Вперше цього року 25 грудня Різдво за новим стилем є вихідним днем. Свято у цей день в Україні відзначають, зокрема, приблизно 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад, які святкують Різдво за григоріанським календарем – 25 грудня. Як твердять автори закону, вони становлять майже третину від усіх релігійних організацій України.

Але, на думку історика та етнолога Анатолія Момрика, вже за два-три роки більшість українців святкуватиме Різдво згідно з новим календарем, пише Радіо Свобода.

При цьому він прогнозує, що це свято перестане мати релігійний характер, бо на це націлена вся світова комерційна індустрія.

– Чи потрібно було робити 25 грудня вихідним днем, адже відзначає у цей день Різдво менша частина українських християн?

– Україна повинна турбуватися про всіх своїх громадян. Опитування показує, що, так, дійсно, римо-католиків у нас пару відсотків, протестантів пару відсотків, але коли стоїть питання: “чи ви вважаєте 25 грудня святковим днем?”, – то таких людей в Україні майже 20 відсотків. Тобто є величезна маса людей неоцерковлених, які не ходять регулярно на службу до православної церкви, але цей день сприймають так же само – як свято.

Я нагадаю, що ще років 10 тому у нас перетворився на масове свято день святого Валентина. І це суто католицьке свято тепер всі – і православні, і хто завгодно – з радістю відзначають (прим. ред.: Католицька церква скасувала обов’язкове святкування дня святого Валентина через брак історичних даних про такого святого, і нині це не релігійне, а суто комерційне свято; святий Валентин при цьому існує у святцях і католицької, і православної церков). Це перше.

Друге: реально будь-яка освічена людина прекрасно розуміє певний історичний нонсенс, коли християнський світ, який мусить дотримуватися тих же самих принципів, поглядів, відзначає Різдво за різними календарями.

І зрозуміло, якщо сусідні з нами країни набагато раніше від нас це так зробили, бо, нагадаю, Білорусь має Різдво і за григоріанським і за юліанським стилем вже років 15, а Молдова вже відзначає це 2 роки, то якось було некоректно Україні в той час, коли проголошено тенденцію шляху до Європи, ігнорувати і цю релігійну проблему.

– Кілька років тому ми говорили з представниками Української православної церкви Київського патріархату, як найбільшої української церкви, і вони говорили про те, що вони не поспішають переходити на новий календар, бо бояться того, що це призведе до розколу, оскільки так це сталося в усіх тих церквах православних, які свого часу перейшли на новий календар. Як ви можете це прокоментувати?

– Так, вони абсолютно мають рацію. Тому що ситуація в православній церкві і греко-католицькій церкві відрізняється від ситуації у протестантів. У протестантів немає поняття літургійного року. У них відокремлено конкретні святкові дні. У православній і греко-католицькій традиції зміщення в календарі означають зміщення не лише Різдва, але і всіх свят на 13 днів. Це означає, що Спас буде зміщений на 13 днів, день святого Миколая будуть відзначати в такому випадку не в кінці грудня, а на початку грудня, як це відзначають в католицькій традиції. Тому що всі свята, які не перехідні, у такому разі змістяться. А це стикається у такому випадку з консерватизмом звичайних віруючих, які часто мають невисокий рівень освіти і є традиціоналістами. Тобто церква не виступає проти, але церква мусить іти за активними прихожанами. Активні прихожани є консервативними.

Так, дійсно, коли відбувся на Балканах перехід всіх православних церков на новоюліанський календар, це є православний різновид григоріанського календаря, то дійсно в Греції відбувся розкол, і зараз десь відсотків 20 греків належать до неканонічних структур, так званих “старостильників”. У Болгарії відбувся розкол, виникла старостильницька церква, яка зараз деградувала. В Румунії відбувся розкол. А в Константинопольському патріархаті відбувся неофіційний розкол, тому що афонські монахи, на відміну від патріарха Константинопольського, якому вони підпорядковані, далі продовжують відзначати все за старим стилем.

У греко-католиків так само були проблеми, коли в міжвоєнний період Станіславський єпископ Хомишин перейшов на західний календар, на відміну від митрополита Греко-католицької церкви Андрея Шептицького, і ця спроба закінчилась фіаско. За рік вони відмовилися. І що цікаво, схожа подія була навіть у росіян. Коли “обновленці” у 1920-х роках перейшли на новоюліанський календар, то за рік вже відмовились, злякавшись бунтів прихожан.

Зрозуміло, тут відбудеться конфлікт. Тому що РПЦ, Українська православна церква (Московського патріархату) буде сприймати в такому випадку юліанський календар як частину своєї російської ідентичності, як і церковнослов’янську мову.

Тобто будь-яке порушення старих традицій, тобто впровадження української мови замість церковнослов’янської, або впровадження нового стилю замість старого стилю, вони будуть сприймати як порушення їхніх традиційних позицій.

– Готуючи цю програму, ми запитали пересічних українців на вулиці, як вони ставляться до того, що держава дозволяє вихідний день мати в Різдво 25 грудня. І дізналися ми дуже цікаву річ про те, що поділ йде не так між парафіями, не так між церквами, як генераційно. Тобто молодші люди швидше схильні святкувати Різдво саме 25 грудня за новим календарем. Я хотіла би вас попросити про прогноз.

– З кожним роком кількість людей, які в цей день беруть собі вихідний, будуть ставити ялинку не перед Новим роком, як зараз поширено, а саме перед 25 грудня, класти діткам даруночки на 25 грудня, буде все більше і більше.

Це робиться доволі швидко. Вже ви побачите, за 2​–3 роки масово будуть відзначати Різдво (25 грудня), тому що це питання не релігії, а питання вже маскультури. Це питання бізнесової традиції Західної Європи, коли всі розпродажі і все інше зав’язано саме на західне Різдво. Це питання того, що вся Західна Європа, як і Америка, в цей час відпочиває.

У нас ця модель соціальної поведінки швидко і широко пошириться. Але, знову наголошую, це буде світське свято. Бо, власне кажучи, на Заході це є світським святом. Це домашнє свято, і люди досить рідко ходять до церкви. А ті люди, які у нас ходять до церкви, то вони далі вперто будуть йти на 7-е число. Тобто люди, котрі не ходять до церкви, але наголошують, що вони є християни, православні християни, в масі своїй будуть відзначати 25 грудня. І лише ті, так звані оцерковлені, будуть ходити на 7-е число.

У нас буде такий симбіоз, що люди одночасно будуть відзначати святого Миколая і класти під подушку даруночки за старим стилем 19-го числа. А 25 грудня відзначати будуть як за новим стилем. Для звичайних людей немає проблеми в голові. Вони просто знають, що це велике свято, і вони його будуть відзначати. І дітки будуть хотіти дарунки. І в цей день по телевізору будуть показувати різдвяні історії, різдвяні мультики, всі будуть це дивитися з замилуванням, і у них не буде виникати навіть бажання сперечатися з церквою, чому вона так робить.

– Зрозуміло, тобто “чим більше свят, тим краще”.

– Саме так.

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