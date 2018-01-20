Вперше за 20 років в Україні змінять склад автомобільної аптечки

Міністерство охорони здоров’я підготувало та направило на погодження проект наказу, згідно з яким мотоциклетні, автомобільні та автобусні медичні аптечки повинні бути оснащені засобами для надання першої допомоги при ДТП та не повинні містити будь-яких медичних препаратів.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Оскільки за статистикою в ДТП 80% постраждалих помирають від втрати крові до приїзду швидкої, у мінімальну комплектацію аптечки насамперед будуть входити необхідні засоби для зупинки кровотечі: бинти різної ширини, серветки тощо. Замість гумового джгута в автоаптечці буде механічний засіб для зупинки кровотечі типу САТ (які використовують НАТО і віднедавна ЗСУ). Такий джгут можна ефективно накласти самому собі самостійно навіть однією рукою.

Також всі медичні аптечки – мотоциклетні, автомобільні та автобусні – будуть оснащені інструкцією з покроковими діями при ДТП.

В оновлених аптечках не буде медичних препаратів, зокрема, таблеток, які мають термін придатності і далеко не завжди вчасно оновлюються. У МОЗ вважають, що при наданні першої допомоги ліки не знадобляться.

“Це світовий досвід – не включати лікарські засоби в обов’язковий склад автомобільних аптечок. ЗА потреби ви можете доповнити власну аптечку необхідними вам ліками“, – відзначили в прес-службі.

Востаннє склад автоаптечки переглядався Міністерством охорони здоров’я України ще 20 років тому. Нинішній проект наказу має на меті привести аптечки у відповідність до європейських норм і стандартів.