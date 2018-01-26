22 лютого о 10:00 у НК “Троя” вперше в Коломиї відбудеться бізнес-форум “Тренди локального бізнесу”.

У форумі візьмуть участь бізнесмени, підприємці-початківці.

Мета Форуму – стати комунікативною платформою для місцевих підприємців.

“Тренди локального бізнесу” допоможе місцевим підприємцям освоїти інноваційні інструменти ведення бізнесу, допоможе подолати проблеми, з котрими вони зіштовхуються, а також дасть можливість отримати якісне спілкування. Темами Форуму, зокрема, будуть: соціальна відповідальність бізнесу, найм та інвестування в персонал, юридичні аспекти партнерського бізнесу та ін.

Участь є безкоштовною. Реєстрація обов’язкова: goo.gl/81vPPc