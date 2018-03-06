Вокалісти з Прикарпаття перемогли на Міжнародному фестиваль-конкурсі

В Кременчуці, що на Тернопільщині, відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зіркове сяйво – 2018».

Членами журі стали провідні фахівці музичного і танцювального жанрів. Зокрема грузинський та український режисер Заза Буадзе, українська співачка та заслужена артистка України Леся Горова та Олена Соловйова, продюсер центру «Art palace», повідомляє Галицький кореспондент.

Франківець Данило Яручик, учень музичного колективу “Аrt-Music” заспівав пісню «Країна мрій» та «Сonfesa». Хлопець зізнається, що вперше виступав у старшій категорії. Навіть те, що під час його виступу відключилася музика, не завадило хлопцю вибороти першість – він доспівав пісню акапельно.

Також перше місце, проте у середній категорії, здобуло франківське Тріо “Music”.