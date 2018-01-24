Водіїв Франківщини запрошують взяти участь у проекті “Керуй!”

В Івано-Франківську презентували соціальну ініціативу проекту “Керуй!”. Проходить він за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу.

Презентація відбулась у вівторок в громадському ресторані “Urban Space 100”, пише Фіртка.

За словами ініціаторів, проект покликаний у діалозі суспільства, контролюючих органів, поліції та всіх зацікавлених осіб вирішити проблематику, яка є зараз.

Мета соціального проекту “Керуй!” – поширити серед усіх учасників дорожнього руху ідею, що Правила дорожнього руху – не просто вимоги, а спосіб уберегти своє життя, життя своїх рідних, близьких та незнайомців, які опинилися поруч.

“Керуй!” закликає людей керувати не лише своїм автомобілем, а й власними емоціями, діями, а отже, – самим своїм життям.

Як зауважила заступник керівника патрульної поліції міста Яна Юносова охочі долучитись до соціальної ініціативи “Керуй!” мають завітати в Управління патрульної поліції та отримати тематичну наліпку з серії “ЗА КЕРМОМ”.

Обов’язкова умова після отримання наліпки — наклеїти її на свій автомобіль, викласти про це фото в соціальних мережах.