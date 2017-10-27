Владика Василій Івасюк прокоментував ситуацію довкола Благовіщенської церкви у Коломиї

Звернення владики Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Василія Івасюка щодо ситуації навколо храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в Коломиї.

Дорогі в Христі!

Останнім часом на адресу Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ лунають неодноразові звинувачення в неправомірних діях та насильницькому захопленні історичного греко-католицького храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Коломия.

Особливо ситуація загострилася в останні тижні, коли через емоційні дії, які не відповідають християнській поставі віруючих людей, з обох сторін почали реалізовуватися кроки, які вкрай загострили стосунки вірних УГКЦ та УПЦ (МП) у нашому місті.

Своїм зверненням ще раз хочу підтвердити незмінність нашої позиції про неприйнятність будь-яких силових дій щодо вирішення міжконфесійних суперечок. Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ нікому не наказує, не рекомендує і не схвалює захоплення храмів чи будь-якого іншого майна інших конфесій.

Прошу усіх вас у своїх думках, словах і діях пам’ятати про Божий закон, який стоїть понад будь-яким людським законом, пам’ятати про євангельські істини, які нам проголосив Господь наш Ісус Христос: любові до ближнього, любові до “ворогів”, прощення і милосердя.

Проте, потрібно наголосити, що згідно архівних документів та довідок випливає, що храм Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ є історичним храмом Української Греко-Католицької Церкви.

Не маємо забувати, що цей храм, згідно усних домовленостей та за згодою нашої громади, був переданий в тимчасове користування УПЦ (МП), допоки вони не збудують свого храму. На жаль, домовленості не були виконані і тепер це призводить до конфліктів та непорозумінь.

Неодноразові заклики з нашої сторони до знаходження мирного та справедливого шляху вирішення ситуації, на наш превеликий жаль, не мали успіху.

Для врегулювання цього питання наполягатимемо на створенні чотирьохсторонньої комісії з представників органів державної влади, місцевого самоврядування, Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) та нашої єпархії для прийняття остаточного справедливого рішення.

Закликаємо та просимо духовенство та вірних нашої Церкви і представників інших конфесій проявляти християнську любов, повагу, уникаючи будь-якого насилля у відношенні одне до одного.

Молімося, щоб Дух Святий зійшов на усіх нас та наповнив своєю благодаттю!

Благословення Господнє на вас!

Коломийська єпархія УГКЦ

Як повідомлялося, Глава УГКЦ прокоментував скандал довкола Благовіщенської церкви у Коломиї.