Владика Василій Івасюк прокоментував ситуацію довкола Благовіщенської церкви у Коломиї

Звернення владики Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Василія Івасюка щодо ситуації навколо храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в Коломиї.
Дорогі в Христі!
Останнім часом на адресу Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ лунають неодноразові звинувачення в неправомірних діях та насильницькому захопленні історичного греко-католицького храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Коломия.
Особливо ситуація загострилася в останні тижні, коли через емоційні дії, які не відповідають християнській поставі віруючих людей, з обох сторін почали реалізовуватися кроки, які вкрай загострили стосунки вірних УГКЦ та УПЦ (МП) у нашому місті.
Своїм зверненням ще раз хочу підтвердити незмінність нашої позиції про неприйнятність будь-яких силових дій щодо вирішення міжконфесійних суперечок. Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ нікому не наказує, не рекомендує і не схвалює захоплення храмів чи будь-якого іншого майна інших конфесій.
Прошу усіх вас у своїх думках, словах і діях пам’ятати про Божий закон, який стоїть понад будь-яким людським законом, пам’ятати про євангельські істини, які нам проголосив Господь наш Ісус Христос: любові до ближнього, любові до “ворогів”, прощення і милосердя.
Проте, потрібно наголосити, що згідно архівних документів та довідок випливає, що храм Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ є історичним храмом Української Греко-Католицької Церкви.
Не маємо забувати, що цей храм, згідно усних домовленостей та за згодою нашої громади, був переданий в тимчасове користування УПЦ (МП), допоки вони не збудують свого храму. На жаль, домовленості не були виконані і тепер це призводить до конфліктів та непорозумінь.
Неодноразові заклики з нашої сторони до знаходження мирного та справедливого шляху вирішення ситуації, на наш превеликий жаль, не мали успіху.
Для врегулювання цього питання наполягатимемо на створенні чотирьохсторонньої комісії з представників органів державної влади, місцевого самоврядування, Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) та нашої єпархії для прийняття остаточного справедливого рішення.
Закликаємо та просимо духовенство та вірних нашої Церкви і представників інших конфесій проявляти християнську любов, повагу, уникаючи будь-якого насилля у відношенні одне до одного.
Молімося, щоб Дух Святий зійшов на усіх нас та наповнив своєю благодаттю!
Благословення Господнє на вас!
Як повідомлялося, Глава УГКЦ прокоментував скандал довкола Благовіщенської церкви у Коломиї.