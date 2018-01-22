Влада Коломиї вкотре пригрозила демонтувати незаконні вивіски. Тепер- нова дата

Півроку тому набуло чинності нове положення про вивіски у Коломиї.

Основна його мета – естетика і збереження автентики коломийської архітектури. Від того, що ваші вивіски будуть перекрикувати одна одну, не виграє ніхто, постраждає тільки місто.

Розпорядженням міського голови звертаємось до вас із вимогою у 10-тиденний термін прибрати зайву рекламу і привести вивіски до норм положення про зовнішню рекламу.

З 1 лютого вивіски будуть примусово демонтовані працівниками муніципальної інспекції.

На сьогоднішній нараді у міського голови відділу муніципальної інспекції та відділу архітектури і містобудування дано доручення надіслати попередження власникам несанкціонованої реклами у центральній частині Коломиї.

Нові правила встановлення вивісок у Коломиї:

1. Вивіска може бути встановлена збоку біля входу або над ним, над вікнами чи вітринами, але не вище першого поверху чи цоколя будівлі.

2. Якщо ж будинок знаходиться у власності одного підприємця і встановлення вивіски передбачено авторським проектом чи погоджено паспортом фасаду, тільки в такому випадку вивіска може бути розміщена на фронтоні або вище першого поверху.

3. Також у випадку, якщо будівля знаходиться у власності одного суб’єкта господарювання, дозволено встановлювати вивіску на огорожі, вхідній чи в’їзній брамі.

4. У вікні, вітрині чи прозорій частині вхідних дверей може бути вивіска, але її об’єм не може перевищувати 50% обраного елементу;

5. У спеціально передбачених для вивісок у проекті будинку площинах, нішах, приставних вітринах;

6. Якщо у будівлі знаходиться декілька власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід яких є спільним, то їх вивіски на фасаді повинні розташовуватись на невеликих табличках однакового розміру (площею до 0,35 м.кв) та з однакового матеріалу, розміщених праворуч і ліворуч від входу (в’їзду) в будівлю (приміщення).

Крім того, вивіски в такому разі можуть бути встановлені безпосередньо біля дверей належних їм приміщень; Не можна встановлювати вивіски: на балконах, на вітринах, склі дверей чи у вікнах із закриттям більше 30% поверхні елементу, на фасаді вище першого поверху (крім випадків, коли уся будівля знаходиться у власності одного суб’єкта господарювання).