Військові капелани створили в Коломиї громадську організацію

Традиція діяльності військових капеланів започаткувалася в Україні ще в середині 19 століття. Діяли при війську капелани й у часи УНР, мали своїх священиків і повстанці УПА. У мирні часи, тим більше в радянській армії, звичайно, не могло й мови бути про священиків при війську. Нині Україна проходить нові випробовування – на Сході триває війна…

А відроджуватися ідея капеланів почала ще під час Революції Гідності. Священики перебували в самих епіцентрах кровавих зіткнень. І допомагали протестувальникам не лише хрестом і молитвою. Чимало душпастирів нині мерзнуть в окопах разом з нашими воїнами, заспокоюють розтривожені душі молитвою, молитвою проводжають загиблих героїв.

У Коломиї утворилася громадська організація “Військові капелани”, презентація якої відбулася в мистецькому центрі “Світовид”.

До когорти капеланів нашого регіону належать священики УГКЦ Василь Жупник на псевдо “Грім” (голова організації), Сергій Дмитрук, Юрій Терещенко, Михайло Дзюба, Михайло Арсенич, Микола Остафійчук, Юрій Атаманюк, Василь Довганюк. Власне, вони й увійшли до новоствореної громадської організації.

Основна мета організації спрямована на духовну, психологічну та гуманітарну допомогу військовослужбовцям, які знаходяться в зоні бойових дій.

До урочистих привітань з нагоди відкриття організації приєднався благодійний фонд “Покуття”, створений за ініціативи народного депутата Андрія Іванчука. Представник фонду побажав капеланам успіху, вручивши подарунки.

АВТОР: Андрій МАЛАЩУК