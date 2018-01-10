Вісім тенісистів з Коломиї увійшли до всеукраїнського рейтингу

Федерація тенісу України оновила рейтинги тенісистів України.
У чоловіків до сотні найкращих серед дорослих увійшли три спортсмени: Сарафін Ілля, Калабішка Андрій та Фотуйма Максим, інформує Дзеркало Коломиї з посиланням на Sport.IF.UA.
До речі, коломиянин Сарафін Ілля у віковій категорії до 16 років може похвалитися другим рядком у всеукраїнському рейтингу.
Серед жінок до сотні кращих ввійшла лише 20-річна Вікторія Гоголь. А юніорка Діана Ходан, яка в ці дні змагається на турнірі ITF Junior у індійському Делі, займає 15-те місце в рейтингу віком до 18 років.
Лише Ходан та Сарафин мають в своєму активі очки міжнародного рейтингу.
Чоловіки
Дорослі
21. Сарафин Ілля, Коломия (2002 р.н.) – 113.75 (український рейтинг)
43. Калабішка Андрій, Івано-Франківськ (1983 р.н.) – 70 (український рейтинг)
52. Фотуйма Максим, Івано-Франківськ (2000 р.н) – 58,25 (український рейтинг)
102. Васкул Микола, Коломия (2000 р.н.) – 17,5 (український рейтинг)
104. Йосипенко Назар, Івано-Франківськ (2002 р.н.) – 16,5 (український рейтинг)
131. Курилюк Святослав, Коломия (2003 р.н.) – 8 (український рейтинг)
153. Барновський Володимир, Івано-Франківськ (1997 р.н) – 5 (український рейтинг)
До 18 років
71. Фотуйма Максим, Івано-Франківськ (2000 р.н) – 20 (український рейтинг)
72. Йосипенко Назар, Івано-Франківськ (2002 р.н.) – 19,73 (український рейтинг)
81. Сарафин Ілля, Коломия (2002 р.н.) – 16,38: 11,38 (український рейтинг), 5 (міжнародний рейтинг)
99. Курилюк Святослав, Коломия (2003 р.н.) – 8,75 (український рейтинг)
137. Бучакчийський Владислав, Надвірна (2003 р.н.) – 2,88 (український рейтинг)
142. Корсун Артур, Івано-Франківськ (2005 р.н) – 2 (український рейтинг)
До 16 років
2. Сарафин Ілля, Коломия (2002 р.н) – 753,75: 113,75 (український рейтинг), 640 (міжнародний рейтинг)
43. Курилюк Святослав, Коломия (2003 р.н.) – 119,75 (український рейтинг)
85. Йосипенко Назар, Івано-Франківськ (2002 р.н.) – 47,25 (український рейтинг)
87, Бучакчийський Владислав, Надвірна (2003 р.н.) – 46,45 (український рейтинг)
92, Корсун Артур, Івано-Франківськ (2005 р.н) – 39,75 (український рейтинг)
136. Угнівенко Назар, Івано-Франківськ (2003 р.н) – 18,25 (український рейтинг)
140. Карпюк Марко, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 16,75 (український рейтинг)
146, Буній Олексій, Надвірна (2004 р.н) – 15,25 (український рейтинг)
180. Млинко Владислав, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 8,5 (український рейтинг)
191. Дінч Альберт Беркант, Івано-Франківськ (2004 р.н), – 6,75 (український рейтинг)
198. Костюк Маркіян, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 5,7 (український рейтинг)
Жінки
Дорослі
23. Гоголь Вікторія, Івано-Франківськ (1997 р.н) – 203,75 (український рейтинг)
126, Боднарук Анастасія, Івано-Франківськ (2001 р.н) – 3 (український рейтинг)
138. Пуйда Яна, Івано-Франківськ (2001 р.н) – 2 (український рейтинг)
141. Яцишин Анастасія, Івано_Франківськ (2002 р.н) – 1,5 (український рейтинг)
143. Шкутяк Ярина, Івано_Франківськ (2003 р.н) – 1,5 (український рейтинг)
До 18 років
15. Ходан Діана, Івано-Франківськ (2001 р.н) – 165 (міжнародний рейтинг)
74. Боднарук Анастасія, Івано-Франківськ (2001 р.н) – 30 (український рейтинг)
84, Пуйда Яна, Івано-Франківськ (2001 р.н) – 20 (український рейтинг)
90, Яцишин Анастасія, Івано_Франківськ (2002 р.н) – 15,6 (український рейтинг)
91. Шкутяк Ярина, Івано_Франківськ (2003 р.н) – 15,1 (український рейтинг)
132. Осадець Ірина, Коломия (2003 р.н) – 5,13 (український рейтинг)
164. Крамарова Єва, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 2 (український рейтинг)
До 16 років
91. Осадець Ірина, Коломия (2003 р.н) – 56,15 (український рейтинг)
93. Крамарова Єва, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 55,5 (український рейтинг)
141, Горицька Марія, Коломия (2004 р.н) – 24,85 (український рейтинг)
180, Юзвішин Маргарита, Івано_Франківськ (2005 р.н) – 13,25 (український рейтинг)
215. Данилишин Яна, Коломия (2005 р.н) – 8 (український рейтинг)
228, Яцишин Анастасія, Івано_Франківськ (2002 р.н) – 6 (український рейтинг)
264. Івасюк Злата, Коломия (2004 р.н) – 2,55 (український рейтинг)
265. Соловей Неля, Івано-Франківськ (2006 р.н) – 2,45 (український рейтинг)
288, Петрук Ярина, Коломия (2003 р.н.) – 1,75 (український рейтинг)
293. Кубієвич Вероніка, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 1,6 (український рейтинг)
295, Труш Анна-Евеліна, Івано_Франківськ (2005 р.н) – 1,45 (український рейтинг)
311, Маслова Діана, Івано-Франківськ (2003 р.н) – 1 (український рейтинг)
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