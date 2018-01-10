Вісім тенісистів з Коломиї увійшли до всеукраїнського рейтингу

Федерація тенісу України оновила рейтинги тенісистів України.

У чоловіків до сотні найкращих серед дорослих увійшли три спортсмени: Сарафін Ілля, Калабішка Андрій та Фотуйма Максим, інформує Дзеркало Коломиї з посиланням на Sport.IF.UA.

До речі, коломиянин Сарафін Ілля у віковій категорії до 16 років може похвалитися другим рядком у всеукраїнському рейтингу.

Серед жінок до сотні кращих ввійшла лише 20-річна Вікторія Гоголь. А юніорка Діана Ходан, яка в ці дні змагається на турнірі ITF Junior у індійському Делі, займає 15-те місце в рейтингу віком до 18 років.

Лише Ходан та Сарафин мають в своєму активі очки міжнародного рейтингу.

Чоловіки



Дорослі

21. Сарафин Ілля, Коломия (2002 р.н.) – 113.75 (український рейтинг)

43. Калабішка Андрій, Івано-Франківськ (1983 р.н.) – 70 (український рейтинг)

52. Фотуйма Максим, Івано-Франківськ (2000 р.н) – 58,25 (український рейтинг)

102. Васкул Микола, Коломия (2000 р.н.) – 17,5 (український рейтинг)

104. Йосипенко Назар, Івано-Франківськ (2002 р.н.) – 16,5 (український рейтинг)

131. Курилюк Святослав, Коломия (2003 р.н.) – 8 (український рейтинг)

153. Барновський Володимир, Івано-Франківськ (1997 р.н) – 5 (український рейтинг)

До 18 років

71. Фотуйма Максим, Івано-Франківськ (2000 р.н) – 20 (український рейтинг)

72. Йосипенко Назар, Івано-Франківськ (2002 р.н.) – 19,73 (український рейтинг)

81. Сарафин Ілля, Коломия (2002 р.н.) – 16,38: 11,38 (український рейтинг), 5 (міжнародний рейтинг)

99. Курилюк Святослав, Коломия (2003 р.н.) – 8,75 (український рейтинг)

137. Бучакчийський Владислав, Надвірна (2003 р.н.) – 2,88 (український рейтинг)

142. Корсун Артур, Івано-Франківськ (2005 р.н) – 2 (український рейтинг)

До 16 років

2. Сарафин Ілля, Коломия (2002 р.н) – 753,75: 113,75 (український рейтинг), 640 (міжнародний рейтинг)

43. Курилюк Святослав, Коломия (2003 р.н.) – 119,75 (український рейтинг)

85. Йосипенко Назар, Івано-Франківськ (2002 р.н.) – 47,25 (український рейтинг)

87, Бучакчийський Владислав, Надвірна (2003 р.н.) – 46,45 (український рейтинг)

92, Корсун Артур, Івано-Франківськ (2005 р.н) – 39,75 (український рейтинг)

136. Угнівенко Назар, Івано-Франківськ (2003 р.н) – 18,25 (український рейтинг)

140. Карпюк Марко, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 16,75 (український рейтинг)

146, Буній Олексій, Надвірна (2004 р.н) – 15,25 (український рейтинг)

180. Млинко Владислав, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 8,5 (український рейтинг)

191. Дінч Альберт Беркант, Івано-Франківськ (2004 р.н), – 6,75 (український рейтинг)

198. Костюк Маркіян, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 5,7 (український рейтинг)

Жінки



Дорослі

23. Гоголь Вікторія, Івано-Франківськ (1997 р.н) – 203,75 (український рейтинг)

126, Боднарук Анастасія, Івано-Франківськ (2001 р.н) – 3 (український рейтинг)

138. Пуйда Яна, Івано-Франківськ (2001 р.н) – 2 (український рейтинг)

141. Яцишин Анастасія, Івано_Франківськ (2002 р.н) – 1,5 (український рейтинг)

143. Шкутяк Ярина, Івано_Франківськ (2003 р.н) – 1,5 (український рейтинг)

До 18 років

15. Ходан Діана, Івано-Франківськ (2001 р.н) – 165 (міжнародний рейтинг)

74. Боднарук Анастасія, Івано-Франківськ (2001 р.н) – 30 (український рейтинг)

84, Пуйда Яна, Івано-Франківськ (2001 р.н) – 20 (український рейтинг)

90, Яцишин Анастасія, Івано_Франківськ (2002 р.н) – 15,6 (український рейтинг)

91. Шкутяк Ярина, Івано_Франківськ (2003 р.н) – 15,1 (український рейтинг)

132. Осадець Ірина, Коломия (2003 р.н) – 5,13 (український рейтинг)

164. Крамарова Єва, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 2 (український рейтинг)

До 16 років

91. Осадець Ірина, Коломия (2003 р.н) – 56,15 (український рейтинг)

93. Крамарова Єва, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 55,5 (український рейтинг)

141, Горицька Марія, Коломия (2004 р.н) – 24,85 (український рейтинг)

180, Юзвішин Маргарита, Івано_Франківськ (2005 р.н) – 13,25 (український рейтинг)

215. Данилишин Яна, Коломия (2005 р.н) – 8 (український рейтинг)

228, Яцишин Анастасія, Івано_Франківськ (2002 р.н) – 6 (український рейтинг)

264. Івасюк Злата, Коломия (2004 р.н) – 2,55 (український рейтинг)

265. Соловей Неля, Івано-Франківськ (2006 р.н) – 2,45 (український рейтинг)

288, Петрук Ярина, Коломия (2003 р.н.) – 1,75 (український рейтинг)

293. Кубієвич Вероніка, Івано-Франківськ (2004 р.н) – 1,6 (український рейтинг)

295, Труш Анна-Евеліна, Івано_Франківськ (2005 р.н) – 1,45 (український рейтинг)

311, Маслова Діана, Івано-Франківськ (2003 р.н) – 1 (український рейтинг)

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