Викритого на хабарі франківського прапорщика взяли під варту на 60 діб

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області задовольнив клопотання військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону та обрав старшому пункту постійної дислокації однієї з військових частин міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як альтернативу, суд визначив заставу в розмірі понад 52 тис грн, пише Фіртка.

Крім того, правопорушника відсторонено від займаної посади.

Як раніше повідомлялося, вказаного військовослужбовця затримала військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону спільно із слідчими Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області та оперативними працівниками Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Хабар у розмірі 10 тис грн призначався за повернення військового квитка, сприяння у звільненні з військової служби та нездійснення доповіді про відсутність громадянина на службі під час оформлення документів на звільнення.

Нагадаємо, що стали відомі деталі затримання військовослужбовця.