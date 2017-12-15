Відтепер легальність новорічної ялинки можна буде перевірити через мобільний додаток

Щоб перевірити, чи легально зрубали ялинку, держпідприємство “Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр” розробило додаток для Android.

Щоб перевірити обрану ялинку, потрібно зайти в додаток і внести в нього номер із самоклейної етикетки (бирки), прикріпленої до ялинки, пише УП.Життя.

Самоклейні етикетки (бирки) мають індивідуальний номер та штрих код, який заносять до єдиної системи електронного обліку деревини.

Якщо ялинка зрубана легально, ви побачите її походження.

Якщо у базі її немає – це може свідчити про сумнівне походження ялинки.

Додаток можна скачати тут: http://www.ukrforest.com/files/yalinka.apk

Держлісагентство пояснює, що проводить заходи для задоволення потреби у новорічних ялинках без шкоди для лісів.

На 5 тисячах гектарів є спеціальні плантації новорічних ялинок.

Там росте 18 мільйонів штук хвойних дерев різних порід у віці від 1 до 10 років.

Щороку у грудні проводять рубки догляду за лісом в загущених молодняках, де без шкоди для лісу можна вибрати (відсортувати) близько 1 млн. шт. новорічних ялинок.

Також агентство може забезпечити достатньо гілок хвойних порід для створення новорічних композицій, щоб прикрасити оселю, не рубаючи все дерево.

Також легальність ялинки можна перевірити на сайті: http://www.ukrforest.com.