Відомі деталі загибелі 47-річного чоловіка

Пожежа сталася у селі Голинь Калуського району в ніч з 28 лютого на 1 березня через власну необережність під час куріння!

Калуський МРВ Управління ДСНС в області вкотре застерігає мешканців Калущини на дотриманні правил пожежної безпеки в своїх домівках при поводженні з електричними приладами, газовими та під час куріння оскільки це нерідко призводить до трагічних наслідків, інформують “Вікна” з посиланням на прес-службу Калуської міської ради.

Так 1-го березня близько 3-ї години ночі до калуських рятувальників надійшло повідомлення про загибель чоловіка в селі Голинь. Прибувши до місця, мобільно-оперативною групою Калуського МРВ Управління ДСНС в області у будинку на ліжку було виявлено обгорівше тіло місцевого жителя 1970 року народження.

Причиною пожежі та загибелі найбільш імовірно стала необережність під час куріння загиблим.

До слова, у Голині згорів чоловік.