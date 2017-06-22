Від початку року на Прикарпатті гірські пошукові підрозділи врятували 375 туристів

Щодня зусиллями гірських аварійно-рятувальних формувань ДСНС України, загальна чисельність яких складає понад 170 фахівців, здійснюються роботи з пошуку і порятунку людей, надання їм невідкладної медичної допомоги на об’єктах і територіях у гірській та лісовій місцевості.

Так, з початку року на об’єктах туристичної галузі у зонах відповідальності, що обслуговуються гірськими пошуково-рятувальними підрозділами ДСНС України, врятовано 375 осіб, з них надано медичну допомогу 255 особам.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

19 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на полонині Радул г. Васкул необхідна допомога туристці, яка травмувала ногу. Для надання допомоги на на місце виклику було направлено чотирьох верховинських гірських рятувальників та двох рятувальників Чорногірського пошуково-рятувального поста. Фахівці ДСНС транспортували постраждалу до автомобіля медичної служби.

Крім того, фахівці гірських пошуково-рятувальних підрозділів постійно проводять профілактичні обстеження туристичних об’єктів, а також залучаються до аварійно-рятувального обслуговування масових спортивних заходів та змагань.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує про необхідність дотримання правил безпеки під час відпочинку у гірській та лісовій місцевості. Зокрема, вирушаючи у туристичний похід, необхідно дотримуватись наступних порад від рятувальників:

обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу;

уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж три особи;

переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;

поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;

обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

У випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.

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