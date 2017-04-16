Вероніка Івасюк: “Більше хочу на Олімпійські ігри, аніж заміж”

21-річна коломиянка Вероніка Івасюк присвятила 10 років важкій атлетиці. За цей час вона завоювала чимало титулів, серед яких: учасниця Олімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, чемпіонка Європи у віковій категорії до 23 років, дворазова срібна призерка Європи у віці до 20 років, неодноразова чемпіонка України. Вероніка є у складі Олімпійської збірної України з важкої атлетики.

Нещодавно коломийська спортсменка здобула “срібло” у ривку 95 кг на чемпіонаті Європи у Хорватії (вікова категорія до 23 років). Змагалася Вероніка у ваговій категорії 58 кг, штовхнути вдалося 111 кг, у сумі – 206 кг і заслужене четверте місце, з чим і вітає спортсменку редакція “Дзеркала Коломиї”.

– Вероніко, вітаю, розкажи про останні змагання і свої досягнення. Чи задоволена своїм виступом?

– До нещодавнього чемпіонату Європи готувалася довго – 4 місяці без зупинки. До змагань була повністю готова, на поміст вийшла впевнено і без вагань. Встановила особисті рекорди у ривку і поштовху – зібрала свою кращу суму 206 кг. На минулому чемпіонаті Європи (до 23 років) взяла 93 кг у ривку і 108 кг у поштовху. За чоти ри місяці вважаю це гарним прогресом.

– Під чиїм керівництвом тренуєшся сьогодні?

– Моїм першим тренером і донині є Микола Чабан, другим тренером є Олександр Чабан. Займалася я завжди на базі ФСК “Локомотив”. А у складі Олімпійської збірної тренуюся під орудою Юрія Кучінова. Кожному з них вдячна, що працюють зі мною і вірять у мої сили.

– Як відбувається підготовка до змагань? Опиши свій день.

– При підготовці до змагань дотримуюся чіткого режиму. О 8.30 у мене розминка, це щодня розтягування, качання пресу та спини. О 9.00 – сніданок, це завжди вуглеводи у вигляді злакових. О 12.00 – перше тренування, о 14.00 – обід, потім відпочиваю. Друге тренування – о 17.00. Після півторагодинного тренування о 19.00 у нас вечеря. Вже на завершення дня приймаю гідромасажні процедури для кращого відновлення організму.

– Зараз ти готуєшся до чергових змагань чи відпочиваєш?

– Наразі я потрохи відновлююся. До наступних змагань ще далеко, це будуть чемпіонат Європи і чемпіонат світу. До яких готуватися особисто мені – вирішать тренери.

– Які змагання були для тебе найвагомішими за всю твою десятилітню спортивну кар’єру?

– Це, безперечно, Олімпійські ігри в Ріо, хоча мій виступ був не дуже вдалим. Відчуття таке, ніби й займаєшся вже 10 років, а от виходиш на олімпійський поміст і ніби вперше бачиш штангу. Хвилювання дуже сильні, тому що ці змагання збирають найсильніших спортсменів, їх проводять раз на чотири роки і на них дуже важко потрапити. (На Олімпійських іграх Вероніка виступала у ваговій категорії до 58 кілограмів і стала 13-ою у цьому виді спорту).

– Пригадуєш, чому обрала саме такий “важкий” вид спорту?

– В 11 років пішла на пробне тренування, і мені дуже сподобалося. Я тоді не ставила високих цілей, просто мала велике бажання тренуватися. Згодом з’явилося бажання піднімати більше і більше кілограмів. Сьогодні я за тиждень піднімаю понад 16 тисяч кг.

– Як на твій вибір відреагували батьки?

– Спочатку мама була проти, забороняла навіть. Пригадую, одного разу я захворіла, і поки мама вийшла за ліками, я зібралася і втекла на тренування (посміхається). Зараз, звісно, мама мене підтримує і дуже гордиться мною.

– Трохи про особисте… Ти одружена чи лише плануєш виходити заміж?

– Заміж не збираюся, бо через три роки Олімпійські ігри, і я більше хочу потрапити на них (сміється).

– Кілька слів початківцям-важкоатлетам…

– Мій характер і мене зробив спорт, а точніше – важка атлетика. Саме важкій атлетиці завдячую тим, що я є сильною особистістю. Коли дуже важко, не здаюся ні у спорті, ні в житті. Ніколи не сваріть дітей за те, що вони вибрали не той вид спорту, який до вподоби вам. Будь-який спорт – це правильний шлях, спорт виховує.

Тренери Микола Чабан та Олександр Чабан дякують усім, хто відгукнувся і допоміг у підготовці спортсменки до чемпіонату Європи. На підготовку потрібно було близько 20 тисяч гривень.

Зокрема, спортсменку підтримали: магазин “Сан”, магазин “Темпо”, що у П’ядиках, і фірма “Елеватор”.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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