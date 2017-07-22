Вчені винайшли вакцину від алергії

Алергія – досить серйозна недуга, яка може привести до серйозних наслідків. І попри те, що є ліки, здатні стримувати алергічні реакції, не рідкісні випадки, коли анафілактичний шок призводить до інвалідності і навіть смерті.

Вчені повідомили, що близькі до розробки препарату для абсолютного лікування алергії. У попередніх дослідженнях вони зіткнулися з серйозною проблемою, не вирішивши яку, побороти алергію нереально.

Йдеться про “пам’ять” Т-клітин, які запам’ятовували і повторювали реакцію на алерген – таким чином ці клітини провокували алергічну реакцію навіть при найменшому контакті з алергеном.

Група дослідників з Університету Квінсленда (Австралія) розробила новий процес створення препарату для лікування алергічних реакцій, спираючись на імунні реакції організму, пише Добрий лікар з посиланням на fainaidea.com.

Для лікування алергічних реакцій було використано стовбурові клітини крові.

“У них ми вставили ген, який регулює алергенний білок, – пояснює професор Степто Рей. – Ці спроектовані клітини виробляють нові клітини крові, які породжують протеїн і специфічні імунні клітини, але відключаючи алергічні реакції”.

Початкові клінічні випробування були поставлені на хворих астмою мишах. Результати були настільки вражаючими, що вчені вважають цю розробку дієвою й при таких поширених видах алергії, як алергія на арахіс, бджолину отрута і молюсків.

Щоправда, лікування алергії однією ін’єкцією стане можливим не раніше, ніж за 10 років.

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