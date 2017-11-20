Вакансія: шукають людину, яка гладитиме 70 котів

У Київському зоопарку шукають волонтерів, які зможуть приходити гладити котів, що проживають на території звіринця.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці “Зоокоти“, пише 112.

“Якщо у вас немає можливості утримувати кота, ви потребуєте фелінотерапії, зняття стресу після важкого дня або просто хочете спілкування з Муррркотами – гайда до нас. Понад 70 зоокотів чекають вас. Ми в таємному місці Київського зоопарку”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що адміністрація притулку для котів буде рада, якщо волонтери допоможуть годувати тварин і будувати для них житла.