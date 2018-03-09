В Ужгороді учасниць акції за права жінок облили червоною фарбою. ФОТО+ВІДЕО

У центрі Ужгорода на площі Театральній невідомі напали на учасниць акції із захисту прав жінок.

Акція була анонсована. Враховуючи минулорічний досвід, коли акцію зірвали молодики з місцевої націоналістичної організації, на площі чергували патрульні. Також на місці заходу зібралися кілька десятків журналістів і містян, повідомляє УНН.

“Учасниці акції розгорнули плакати біля обласного лялькового театру. Зненацька до активісток підбігли невідомі дівчата, облили їх фарбою і почали втікати. Постраждалих учасниць акції забрала швидка для надання допомоги”, – повідомляє видання.

В Управлінні патрульної поліції у Закарпатській області заявили, що патрульні наздогнали і затримали трьох нападниць, яких доставили у відділ поліції. Ще одну особу затримали для дачі пояснень у справі.

Наразі поліція визначається із кваліфікацією інциденту.