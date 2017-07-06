В Україні відбудеться проща приурочена коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці

Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру “Зарваниця”, що на Тернопільщині, відбудеться 14-16 липня.

Цьогоріч проща приурочена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 150-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого і молитві за мир та цілісність України, повідомляє ГК.

Щороку тисячі паломників відвідують Марійський духовний центр у Зарваниці. Але найчисельнішою є Всеукраїнська проща, яка цьогоріч є Загальнонаціональною, як і минулого року.

В суботу, 15 липня на околиці м. Бучач відбудеться зустріч Блаженнішого Патріарха Сватославата кардинала Леонардо Сандрі, похід зі свічками до чудотворного місця. У неділю — Архієрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики, привітання владик.

Загалом щороку з травня по жовтень Зарваницю відвідують близько 2 млн. прочан.