В обласний госпіталь ветеранів війни, що у Коломиї, надійшла допомога з Америки. ВІДЕО

Обласний госпіталь ветеранів війни отримав допомогу з Америки.

Це найбільша партія гуманітарки від початку створення медичної установи, – каже головний лікар Володимир Федоришин. Її очікували рік. Загальна вага вантажу 13 тонн. Загальне транспортування обійшлося в 600 доларів, а загальна вартість допомоги складає понад 2 мільйони гривень. Ініціював збір коштів коломиянин, який проживає у США, пілот Андрій Воєцький. Він з однодумцями організував громадську організацію Cleveland Maidan, яку зараз і очолює.

Президент Асоціації Cleveland Maidan наш земляк Андрій Воєцький, проживає у США 25 років. Рідні краї відвідує часто, а в останні роки особливо хвилюється за ситуацію в державі, тому допомагає чим може українському народу. Разом з однодумцями організував асоціацію, яка спочатку допомагала родинам Небесної сотні, тепер – нашим військовим, – розповідає представник Асоціації в Коломиї Павло Федорович. Він давно товаришує з паном Воєцьким та бере участь у благодійних акціях.

Допомагати госпіталю знову прийшли військовослужбовці 10-ї бригади. У бригаді медичну роту очолює уродженець Тернопільщини Володимир Сіянчук. Майор має 26 років вислуги в Збройних силах, має дві медичні спеціальності терапевта та хірурга. Каже, той вантаж, який прибув, дуже цінний, особливо для військових. Госпіталь запланував виділити перев’язочний та шовний матеріали, хірургічний інструментарій воякам на передову.

Тепер фахівці госпіталю збирають обладнання докупи, сортують інструментарій та матеріали. Є частина устаткування, яке вже було у користуванні, але також багато повністю нового. Лікарі кажуть, що це потужна допомога госпіталю та іншим медзакладам.

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