В мережі з’явився мультсеріал для вивчення української. ВІДЕО

Проект “Мова – ДНК нації” створив дитячий мультсеріал “Лепетуни” для вивчення української мови. Гроші для створення мультфільму зібрали на платформі громадського фінансування “Спільнокошт”.

Серед персонажів мультсеріалу – Лепетун, його дружина Ярина та діти Андрійко і Леся. Зазначено, що кожна серія мультику навчатиме дітей правильно розмовляти українською мовою повідомляє сайт Gazeta.ua.

“Багато батьків прагнуть навчити дітей говорити українською, але самі навіть не завжди знають, як правильно називати звичайні побутові речі. Власне тому в нас з’явилася велика ідея – створити “українську Пеппу” або мультсеріал для малечі. Ми публікуватимемо наші мультики на Youtube – і в батьків буде більше часу для власних справ, поки діти дивитимуться корисні мультики й навчатимуться говорити українською”, – прокоментувала Наталія Клименко, засновниця проекту “Мова – ДНК нації”.

Також повідомляється, що гроші для створення мультфільму зібрали на платформі громадського фінансування “Спільнокошт”. Для втілення задуму доброчинці пожертвували 262,5 тис грн.

Зазначено, що всього мультсеріал матиме десять епізодів. Наступна серія вийде через два тижні.

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