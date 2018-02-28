В івано-франківських школах директорам дозволено призупиняти заняття на власний розсуд

У школах Івано-Франківська відновили навчання після карантину. Департамент освіти дав рекомендації директорам шкіл на власний розсуд призупиняти заняття для учнів початкових класів у разі погіршення погодних умов.

Таке рішення керівники закладів прийматимуть індивідуально. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомив власкор IA ZIK.

За останніми даними, на Прикарпатті на грип та ГРВІ захворіло 14113 осіб, в тому числі 10457 дітей до 17 років (74,1%). Інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги у 9 районах області: Богородчанському, Городенківському, Коломийському, Косівському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах та містах Болехів та Яремче. У м.Івано-Франківську інтенсивний показник на рівні епідпорогу.

Було госпіталізовано 443 особи, з них 328 дітей до 17 років, що становить 74,0% серед осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Нагадаємо, що для прикарпатських дітей-сиріт придбано житло за державні кошти.