Успішна громада: Матеївецька ОТГ, що на Коломийщині, підбила перші підсумки. ВІДЕО

Краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. Івано-Франківський центр розвитку місцевого самоврядування за підтримки U-LEAD у День місцевого самоврядування організував навчальну поїздку для сільських та селищних голів Долинського та Коломийського районів у Матеївецьку ОТГ.

Менш ніж за рік тут розпочали реалізацію 31 інфраструктурного проекту. Найбільше коштів вклали у віддалені від центру населені пункти.

Детальніше дивіться у сюжеті ОТБ “Галичина”.

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