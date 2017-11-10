Уляна Мандрусяк отримала медаль “За жертовність і любов до України”. ФОТО

Єпископ Юліан нагородив начальника відділу культури Коломийської міської ради Уляну Мандрусяк медаллю “За жертовність і любов до України”.

Про це у Facebook повідомила Роксоляна Кривюк, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Керуючий Коломийською Єпархією Української Православної церкви Київського патріархату преосвященний Єпископ Коломийський і Косівський Юліан, з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, нагородив Медаллю “За жертовність і любов до України” начальника відділу культури Коломийської міської ради Уляну Мандрусяк”, – йдеться у повідомленні.