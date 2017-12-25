Укрзалізниця припиняє повернення квитків через інтернет

В “Укрзалізниці” до 14 січня припинили повертати проїзні документи через інтернет.

Про це повідомив директор з пасажирських перевезень і сервісу компанії Ігор Романків на залізничному порталі “Магістраль“, пише видання Конкурент.

“Коли за 45 діб був відкритий продаж квитків на 29 грудня, вагони розкуповувалися на 100% за 10 хвилин. Тобто хтось сидів перед монітором і чекав, коли в системі з’являться передсвяткові рейси. Погодьтеся, такі чіткі плани можуть мати лише студенти. 50% людей не можуть знати за 45 днів, чи буде у них можливість 29 грудня в конкретний час відправитися в подорож “, – розповів він.

Повідомив також, що виявили окремі електронні адреси, на які скуповували велику кількість квитків. Багато проїзних документів оформляли на пасажира, у якого замість імені і прізвища було зазначено “ААА”. При блокуванні цього “прізвища” з’являлися інші набори випадкових символів. У кожному вагоні на пасажира з вигаданим ім’ям бронювалося по чотири-вісім квитків.

Аби уникнути таких зловживань вирішили припинити повернення квитків через інтернет.

“Основною умовою здачі квитка в касу є надання документа, що посвідчує особу”, – додав він.

Наголосив, що реальні пасажири зможуть у разі зміни своїх планів здати квиток в касу “без проблем і черг”.

Нагадаємо, на свята Укрзалізниця призначила 5 додаткових потягів на Прикарпаття.