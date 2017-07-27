Укрзалізниця показала вагон-купе до і після капітального ремонту за 8,5 млн гривень. ФОТО

Укрзалізниця показала вагон-купе до і після капітального ремонту за 8,5 млн гривень....

Укрзалізниця показала, як виглядає пасажирський вагон до і після капітально-відновлювального ремонту.

Фотографії розповсюдила прес-служба УЗ, пише НВ.

Перший із відремонтованих вагонів за кілька днів почне курсувати до Одеси.

Всього протягом 2017 р Укрзалізниця відновить 153 пасажирських вагони, з яких 91 вагон відремонтують на власних виробничих потужностях, інші – на ремонтних заводах.

Вартість ремонту вагона – 8,5 млн грн. 94% комплектуючих – вітчизняного виробництва. Ремонт продовжить термін експлуатації на 15 років і збільшить міжремонтний пробіг з 300 тис. км до 450 тис. км.

Вартість нового вагона майже втричі вища. Вітчизняні вагонобудівні заводи мають певні обмеження в потужностях і не зможуть швидко побудувати велику кількість нових вагонів.

У планах на три роки – оновлювати не менше 200 вагонів на рік.

Читайте також: Як займатися сексом у потягу: “Укрзалізниця” опублікувала лайфхаки для коханців …