Укрзалізниця показала вагон-купе до і після капітального ремонту за 8,5 млн гривень. ФОТО

Укрзалізниця показала, як виглядає пасажирський вагон до і після капітально-відновлювального ремонту.
Фотографії розповсюдила прес-служба УЗ, пише НВ.
Перший із відремонтованих вагонів за кілька днів почне курсувати до Одеси.
Всього протягом 2017 р Укрзалізниця відновить 153 пасажирських вагони, з яких 91 вагон відремонтують на власних виробничих потужностях, інші – на ремонтних заводах.
Вартість ремонту вагона – 8,5 млн грн. 94% комплектуючих – вітчизняного виробництва. Ремонт продовжить термін експлуатації на 15 років і збільшить міжремонтний пробіг з 300 тис. км до 450 тис. км.
Вартість нового вагона майже втричі вища. Вітчизняні вагонобудівні заводи мають певні обмеження в потужностях і не зможуть швидко побудувати велику кількість нових вагонів.
У планах на три роки – оновлювати не менше 200 вагонів на рік.
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