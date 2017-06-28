“Укрпошта” знижує вартість доставки відправлень у село

З 1 липня Укрпошта знижує тарифи на доставку відправлень у село для продуктів “Укрпошта Експрес” та “Укрпошта Стандарт”.

Раніше для відправлень в село “Укрпоштою Стандарт” в межах області нараховувалась доплата 6 грн, в межах України – 15 грн. Відтер встановлюється єдина ціна 6 гривень для всієї України.

Для відправлень в село “Укрпоштою Експрес” в межах області була доплата 9 грн, в межах України – 30 грн. Відтепер єдина ціна становитиме 9 грн для всієї України, повідомляє прес-служба ПАТ “Укрпошта”.

“Дослухаючись до побажань клієнтів та орієнтуючись на їхні потреби, Укрпошта спрощує тарифи на доставку в село і робить їх найдоступнішими на ринку. Ми продовжуватимемо здійснювати доставку в сільські населені пункти за тарифами, які будуть на 30-40% нижчими від тарифів інших операторів. Адже на сьогоднішній день лише Укрпошта здатна доставити відправлення в будь-який, навіть найменший чи найвіддаленіший куток країни”, – зазначив

в.о. генерального директора ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський.

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