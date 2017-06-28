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“Укрпошта” знижує вартість доставки відправлень у село

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З  1  липня  Укрпошта  знижує  тарифи  на  доставку  відправлень у село для продуктів “Укрпошта Експрес” та “Укрпошта Стандарт”.

Раніше  для  відправлень  в  село  “Укрпоштою  Стандарт”  в  межах  області нараховувалась   доплата   6   грн,  в  межах  України  –  15  грн.  Відтер встановлюється єдина ціна 6 гривень для всієї України.

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Для  відправлень  в село “Укрпоштою Експрес” в межах області була доплата 9 грн,   в  межах України – 30 грн. Відтепер єдина ціна становитиме 9 грн для всієї України, повідомляє прес-служба ПАТ “Укрпошта”.

“Дослухаючись  до  побажань  клієнтів  та  орієнтуючись  на  їхні  потреби, Укрпошта  спрощує тарифи на доставку в село і  робить їх найдоступнішими на ринку.  Ми продовжуватимемо здійснювати доставку в сільські населені пункти за  тарифами,  які  будуть  на 30-40% нижчими від тарифів інших операторів. Адже  на  сьогоднішній  день  лише Укрпошта здатна доставити відправлення в будь-який,  навіть  найменший чи найвіддаленіший куток країни”, –  зазначив
в.о.  генерального директора ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський.

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