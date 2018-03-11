Українцям нагадують: кампанія з вибору сімейного лікаря стартує у квітні

У квітні розпочнеться національна кампанія з вибору лікаря – кожен українець зможе обрати собі сімейного лікаря (дорослі та діти), терапевта (дорослі) та педіатра (діти) й підписати з ним декларацію.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, інформує Дзеркало Коломиї.

Лікаря можна буде обрати без прив’язки до місця реєстрації.

“Якщо ви вже маєте лікаря, який доглядає вас або членів вашої родини, ви до нього звикли та довіряєте, просто підпишіть з ним декларацію. Якщо лікар, який вів вас до початку кампанії з вибору лікарів, не влаштовує, саме час знайти того, кому ви готові довірити своє здоров’я.

Декларація підписується безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря.

Чим раніше ви почнете шукати свого лікаря – тим більше у вас буде вибору та впевненості, що саме цей лікар вам підходить.

Попередньо планується, що 1 сімейний лікар може підписати декларацію з 1800 пацієнтами, 1 лікар-терапевт з 2000 пацієнтами, 1 лікар-педіатр – 900 пацієнтами.

Лікар первинної допомоги обстежує пацієнта та призначає необхідні аналізи, забір більшості з яких буде проводитися одразу в амбулаторії. На основі отриманої інформації він приймає рішення про лікування. За потреби лікар дає направлення до профільних спеціалістів.

Що ще входитиме в його обов’язки:

– Профілактика захворювань у груп ризику

– Вакцинація

– Видача медичних довідок та лікарняних листків;

– Видача рецептів за програмою відшкодування вартості ліків “Доступні ліки”, у тому числі рецепти на ліки для хронічних хворих.

– Планування візитів телефоном, згодом – онлайн.

Коли ваш лікар у відпустці або на лікарняному, заклад первинної медичної допомоги або сам лікар, якщо це приватна практика, забезпечує на цей час заміну. Якщо ви знаходитеся у чужому місті, і вам необхідна первинна медична допомога, можна звернутися до найближчого чергового центру первинної допомоги”, – повідомила Уляна Супрун.

Нагадуємо, коломияни повинні обрати сімейного лікаря до 1 квітня.