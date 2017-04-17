Українці зможуть купувати електромобілі п’ять років без ПДВ

Концепція реформи щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні передбачає тимчасове скасування ПДВ та акцизу та імпорт електрокарів та зарядні станції впродовж п’яти років.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час презентації концепції реформи щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

“Для стрімкого розвитку ринку ми плануємо тимчасово до 1 січня 2023 року звільнити від ПДВ імпорт та подальше постачання електричного транспорту, а також зарядні станції”, – розповів міністр.

За його словами, також пропонується звільнити імпорт електротранспорту від сплати акцизу.

У рамках десяти років також планується скасувати податок на постачання комплектуючих до е-транспорту та зарядних станцій.