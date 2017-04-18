Україна посідає 88 місце у рейтингу туризму

Україна зайняла 88 місце за привабливістю для туристів за версією експертів Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це йдеться в їх звіті про конкурентоспроможність в подорожі та туризм-2017, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Нubs.

Серед інших пострадянських країн, вище розташувалися Естонія (37 місце), Росія (43 місце), Латвія (54 місце), Литва (56 місце), Грузія (69 місце), Азербайджан (71 місце), Казахстан (81 місце) і Вірменія (84 місце).

У плані безпеки, на думку експертів Всесвітнього економічного форуму, в Україну на відпочинок їхати не рекомендується, так само, як і в Пакистан, Нігерію, Венесуелу, Єгипет, Кенію і Гондурас, що увійшли в топ-10 країн-аутсайдерів за цим показником. При складанні рейтингу враховувалися такі фактори, як наявність збройних конфліктів на території держави, рівень злочинності й терористична загроза.

З іншого боку, експерти відзначили високий рівень охорони здоров’я в Україні та санітарних стандартів, де країна потрапила в першу десятку країн-лідерів.

У питанні ціноформування для європейського туриста Україна теж виявилася не найдорожчою країною, зайнявши 45-е місце. Найбільш “доброзичливими” були визнані Іран, Єгипет і Малайзія, а найдорожчими для перебування – Великобританія і Швейцарія.

В інших позиціях ми виявилися набагато нижче: так, за рейтингом міжнародної відкритості Україна отримала лише 78 місце. Ще більш низьке, 98 місце країна зайняла в питанні екології, 79 – в авіаінфраструктурі, 81 – в портовій і наземної, 71 – в туристичному сервісі. Культурні ресурси країни в Давосі оцінили в 2,14 бала і 51 місце.

Вкрай низьке місце також ми зайняли в питанні інвестицій в туристичний бізнес в Україні – 124 місце.