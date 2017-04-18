Додому Новини Україна посідає 88 місце у рейтингу туризму

Україна посідає 88 місце у рейтингу туризму

0
Поділитися

Україна зайняла 88 місце за привабливістю для туристів за версією експертів Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це йдеться в їх звіті про конкурентоспроможність в подорожі та туризм-2017, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Нubs.

Don Yapon

Серед інших пострадянських країн, вище розташувалися Естонія (37 місце), Росія (43 місце), Латвія (54 місце), Литва (56 місце), Грузія (69 місце), Азербайджан (71 місце), Казахстан (81 місце) і Вірменія (84 місце).

У плані безпеки, на думку експертів Всесвітнього економічного форуму, в Україну на відпочинок їхати не рекомендується, так само, як і в Пакистан, Нігерію, Венесуелу, Єгипет, Кенію і Гондурас, що увійшли в топ-10 країн-аутсайдерів за цим показником. При складанні рейтингу враховувалися такі фактори, як наявність збройних конфліктів на території держави, рівень злочинності й терористична загроза.

З іншого боку, експерти відзначили високий рівень охорони здоров’я в Україні та санітарних стандартів, де країна потрапила в першу десятку країн-лідерів.

У питанні ціноформування для європейського туриста Україна теж виявилася не найдорожчою країною, зайнявши 45-е місце. Найбільш “доброзичливими” були визнані Іран, Єгипет і Малайзія, а найдорожчими для перебування – Великобританія і Швейцарія.

В інших позиціях ми виявилися набагато нижче: так, за рейтингом міжнародної відкритості Україна отримала лише 78 місце. Ще більш низьке, 98 місце країна зайняла в питанні екології, 79 – в авіаінфраструктурі, 81 – в портовій і наземної, 71 – в туристичному сервісі. Культурні ресурси країни в Давосі оцінили в 2,14 бала і 51 місце.

Вкрай низьке місце також ми зайняли в питанні інвестицій в туристичний бізнес в Україні – 124 місце.

Статті по теміБільше від автора