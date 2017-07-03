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Учені підрахували, скільки разів на місяць чоловікам потрібно займатися сексом задля профілактики раку

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Дослідники з Гарвардського університету з’ясували, що чоловіки можуть захистити себе від розвитку раку простати.

Для цього потрібно регулярно займатися сексом, передає ТСН.

Don Yapon

Такий висновок було зроблено після обстеження 32 тисяч чоловіків в США.

З’ясувалося, що ті, хто частіше еякулює, на 33% рідше стикаються з раком простати, порівняно з менш сексуально активними учасниками дослідження.

Наразі невідомо, чому так відбувається. Одним із припущень є те, що сім’явиверження дозволяють організму позбавитися від токсинів.

“Це велике за обсягом дослідження дає переконливий доказ доброчинної ролі сім’явиверження в запобіганні раку простати. Ми вважаємо, що 21 або більше сім’явиверження на місяць, може захистити чоловіків від раку простати”, – заявили автори дослідження.

Окрім того, дослідники визначили позитивну роль дієти в профілактиці онкологічних захворювань простати.

“Якщо чоловік хоче уникнути раку простати і операцій, він повинен зробити все, щоб знизити вміст жирів у їжі, уникнути токсинів, які сприяють проблемам простати і почати серйозну дієту, яка об’єднує основні добавки, які впливають на передміхурову залозу”, – підкреслив один з авторів дослідження, доктор Джеймс Балч.

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