Учасник АТО з Коломийщини Іван Петрик бореться зі смертельною хворобою. ПОТРІБНА ДОПОМОГА

Іван Петрик з Отинії у 2015-2016 роках захищав Україну у складі 14-ої механізованої бригади. Але сьогодні ми повинні врятувати життя Івана, який бореться з онкозахворюванням.

Курс хіміотерапії почався 5 червня. Операція планується наприкінці серпня цього року.

Для операції потрібно 60 тисяч гривень.

“Спільними зусиллями ми зібрали кошти на курс хіміотерапії. Тепер нам необхідно зробити найважчий крок- зібрати кошти на операцію, – пише у соцмережі учасник АТО Олег Кіращук. – Ті, хто не є байдужий, прийміть подяку від Івана, який в цей момент, бореться із смертельною хворобою. І вірить, що ми не залишили його наодинці в цій боротьбі”.

Реквізити:

Картка Приватбанк 5168 7551 0291 7503 (Іван Петрик).