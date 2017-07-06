У смертельній ДТП загинув відомий футболіст на Прикарпатті. ФОТО

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці в Ямниці трапилася смертельна ДТП.

Зіткнулися “Део Ланос” та “Фольксваген Пасат”. Водій Део загинув на місці події, інший керманич у лікарні.

Водієм “Део Ланос” був відомий футболіст Роман Стоцький, 27-річний мешканець Богородчан.

Роман Стоцький виступав за професійну команду “Прикарпаття” з 2008 по 2012 роки. Далі грав за обласний “Газовик” (Богородчани) та “Оскар” (Підгір’я).

Цю інформацію також підтвердив його одноклубник, воротар ФК “Оскар” Михайло Макогон:

“Загинув колишній гравець Прикарпаття та Оскара (Підгір’я) – Роман Стоцький. Друже, спочивай з миром, нехай земля тобі буде пухом.”

Як повідомлялося раніше, водієм “Фольксваген Пасат” є 46-річний директор Бурштинської ТЕС Андрій Шувар. Наразі стан травмованого водія важкий – найбільше постраждала грудна клітка.